Месси: «Я прихожу в магазин, быстро делаю то, что нужно, и ухожу. Останавливаться нельзя»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своей любви к новым вещам и рассказал, что в основном совершает покупки через интернет, поскольку не любит ходить в магазины из-за внимания к нему со стороны людей.

«Я благодарен людям за их отношение ко мне, но иногда мне хочется остаться незамеченным. Особенно, когда я с семьей, чтобы я мог с ней нормально пообщаться.

Мне нравится покупать одежду, но я не люблю ходить в магазины. Я совершаю много покупок онлайн. Когда я собираюсь пойти в торговый центр или еще куда-то, я всегда иду быстро, чтобы не останавливаться. Я иду, захожу в помещение, делаю то, что должен, и ухожу.

Когда ты идешь с женой или с детьми, ты не можешь не остановиться. И если ты начинаешь останавливаться, ты уже не можешь уйти», – сказал Месси.