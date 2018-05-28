Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков – о своей позиции на поле: «Уже сам запутался, где мне удобнее играть»

Жирков – о своей позиции на поле: «Уже сам запутался, где мне удобнее играть»

28 мая 2018, 11:43
5

«Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что возраст дает о себе знать. 34-летний футболист согласен, что с каждым годом становится тяжелее играть по всей длине бровки.

– Хиддинк сделал из вас крайнего защитника, хотя вы и много лет после того говорили, что гораздо больше любите играть на левом фланге полузащиты. Так же и по сей день?

– Уже запутался, где мне удобнее играть (смеется). Ставят в полузащиту – думаю, что мне легче быть защитником, выпускают в обороне – наоборот.

– Насколько сложно вам в 34 года закрывать всю бровку при схеме с тремя центральными защитниками?

– С возрастом, наверное, становится сложнее.

– Сейчас многое говорится о том, что тренерский штаб сборной всерьез рассматривает возможность перехода на схему с четырьмя защитниками, в которой вы будете играть левого полузащитника, а под вами – Федор Кудряшов.

– На тренировках действительно играю левого полузащитника. Но это сейчас, а как дальше будет – кто знает? Все зависит от соперника и тактики. Конкуренция в команде большая, и того же левого полузащитника могут сыграть пять-шесть игроков – Ташаев, Черышев, Рауш, Миранчук. И даже Смол когда-то играл на этой позиции (смеется).

– Возраст чувствуете? По быстроте восстановления, реакциям организма?

– Вспоминая даже 2014 год – состояние тогда, четыре года назад, на том же чемпионате мира, было хуже, чем сейчас. Может, это объясняется подготовкой к конкретным турнирам. На Кубке конфедераций был сам от себя в шоке – как много бегал. А на ЧМ-2014 в игре с корейцами вообще бежать не мог, ноги свинцовые были.

– Подготовка к Кубку конфедераций и нынешняя – один в один?

– Немного отличаются, хотя и незначительно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Жирков Юрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1527512267
Неувядающий Жирков.
Ответить
fanchik
1527512621
Самое лучшая позиция на футбольном поле для российского футболиста ,это как можно меньше трудиться и получать огромные деньги за это ,правда к Жиркову это относится в меньшей степени
Ответить
кошмарик
1527516647
да походу, Юрию, уже удобней совсем не играть..
Ответить
OfaZavr
1527521562
хорошо что не проблема перестроиться под требования и задачи, главное чтобы еще всегда была польза и все получалось.
Ответить
Bobafett
1527524161
На лавке)
Ответить
Главные новости
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+