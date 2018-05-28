Жирков – о своей позиции на поле: «Уже сам запутался, где мне удобнее играть»

«Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что возраст дает о себе знать. 34-летний футболист согласен, что с каждым годом становится тяжелее играть по всей длине бровки.

– Хиддинк сделал из вас крайнего защитника, хотя вы и много лет после того говорили, что гораздо больше любите играть на левом фланге полузащиты. Так же и по сей день?

– Уже запутался, где мне удобнее играть (смеется). Ставят в полузащиту – думаю, что мне легче быть защитником, выпускают в обороне – наоборот.

– Насколько сложно вам в 34 года закрывать всю бровку при схеме с тремя центральными защитниками?

– С возрастом, наверное, становится сложнее.

– Сейчас многое говорится о том, что тренерский штаб сборной всерьез рассматривает возможность перехода на схему с четырьмя защитниками, в которой вы будете играть левого полузащитника, а под вами – Федор Кудряшов.

– На тренировках действительно играю левого полузащитника. Но это сейчас, а как дальше будет – кто знает? Все зависит от соперника и тактики. Конкуренция в команде большая, и того же левого полузащитника могут сыграть пять-шесть игроков – Ташаев, Черышев, Рауш, Миранчук. И даже Смол когда-то играл на этой позиции (смеется).

– Возраст чувствуете? По быстроте восстановления, реакциям организма?

– Вспоминая даже 2014 год – состояние тогда, четыре года назад, на том же чемпионате мира, было хуже, чем сейчас. Может, это объясняется подготовкой к конкретным турнирам. На Кубке конфедераций был сам от себя в шоке – как много бегал. А на ЧМ-2014 в игре с корейцами вообще бежать не мог, ноги свинцовые были.

– Подготовка к Кубку конфедераций и нынешняя – один в один?

– Немного отличаются, хотя и незначительно.