Черчесов: «Когда есть желание – звоню Мутко. Он смотрит много футбола»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

– Вы поддерживаете связь с Виталием Мутко? Когда последний раз созванивались?

– Позавчера. Разговаривали о футболе. Мы общаемся с ним напрямую. Когда есть желание – звоню. Ни разу не было, чтобы он не ответил или не перезвонил.

– В футбольных вопросах он для вас авторитет?

– Он уже управлял и клубом, и лигой. К тому же мы обсуждаем не нюансы, а ситуацию в целом и какие-то стратегические вопросы. Кого вызывать или не вызывать – таких разговоров не бывает. Надо отдать должное, он реально смотрит много футбола.