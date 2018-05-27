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  • Черчесов: «Когда есть желание – звоню Мутко. Он смотрит много футбола»

Черчесов: «Когда есть желание – звоню Мутко. Он смотрит много футбола»

27 мая 2018, 22:13
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

– Вы поддерживаете связь с Виталием Мутко? Когда последний раз созванивались?

– Позавчера. Разговаривали о футболе. Мы общаемся с ним напрямую. Когда есть желание – звоню. Ни разу не было, чтобы он не ответил или не перезвонил.

– В футбольных вопросах он для вас авторитет?

– Он уже управлял и клубом, и лигой. К тому же мы обсуждаем не нюансы, а ситуацию в целом и какие-то стратегические вопросы. Кого вызывать или не вызывать – таких разговоров не бывает. Надо отдать должное, он реально смотрит много футбола.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (14)
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Федя Кабак
1527449687
Что мля?Чтоооооо?....кретин! Бесит! Уберите этого идиота из футбола, пожалуйста, Уважаемые руководители РФС!
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Опорник84
1527449912
Мудко, серый кардинал футбола в России!
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Garrincha58
1527450220
я тоже много смотрю и еще раньше мутковского интересуюсь футболом так что позвони мне и я дам тебе Черчесов дельный совет завязывай ты с тренерской работой не твое это
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трениришко
1527450421
лучше бы много работал, а не смотрел
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ЖОРРО
1527457187
Хаха,так смешно уточнил:разговаривали о футболе.То есть до этого обсуждали рыбалку,баб,новое авто.... и тд))) P.S.Хотя почему бы мужикам не поговорить на безболезненные темы?)))
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омск55
1527468367
Усач и мудак как вы достали
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Бухбух
1527472921
Черчесов: "Когда что-то непонятно по футбольным вопросам – звоню Мутко. Очень внимательно выслушиваю его мнение, и делаю все наоборот. Так и работаем".
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bolela_16
1527484691
могильщики...
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zigbert
1527487185
Два сапога пара.
Ответить
OfaZavr
1527493286
ну так понятно) кому же еще звонить, рыбак рыбака...)))
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