Самедов: «Салаха никто не смог остановить? Значит, сборная России будет первой»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от противостояния с нападающим «Ливерпуля» и Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира.

«Рад ли я, что Салах сыграет не на моем фланге? Я с ним два раза пересекался. В Москве сыграли 1:1, я был в составе. А в Ливерпуле смотрел со скамейки.

Думаю, можно с ним что-то сделать. Говорите, ни у кого пока не получилось? Значит, мы будем первыми», – сказал Самедов.

В прошедшем сезоне Салах забил 44 гола в 51 матче.