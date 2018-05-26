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  • Самедов: «Салаха никто не смог остановить? Значит, сборная России будет первой»

Самедов: «Салаха никто не смог остановить? Значит, сборная России будет первой»

26 мая 2018, 18:39
27

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от противостояния с нападающим «Ливерпуля» и Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира.

«Рад ли я, что Салах сыграет не на моем фланге? Я с ним два раза пересекался. В Москве сыграли 1:1, я был в составе. А в Ливерпуле смотрел со скамейки.

Думаю, можно с ним что-то сделать. Говорите, ни у кого пока не получилось? Значит, мы будем первыми», – сказал Самедов.

В прошедшем сезоне Салах забил 44 гола в 51 матче.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Египет Россия Спартак Ливерпуль Самедов Александр Салах Мохамед
Комментарии (27)
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Федя Кабак
1527349606
Да да, будешь ты пыль глотать из под его ног..как всё таки наши любят попи....ь!
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insider_retro
1527349695
Не стоит демонизировать Салаха и драматизировать ситуацию!!..)) Нужно, просто, попробовать забить больше, чем Салах и остальные египтяне... Этого будет достаточно для победы!..))
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ВетеR
1527349870
Язык прикуси((
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АИН-27
1527349945
Есть футбольная наглость. А есть просто тупость. Наши пользуются вторым. Надо хоть какое-то уважение иметь к сопернику и оставаться ногами на земле, а не летать в облаках. То Черчесов рассказывал, что Комбарова научит играть против Салаха, теперь вот Самедов. Бредите? Его в ЛЧ и АПЛ лучшие защитники остановить не могут, а вы на ЧМ хотите? Остановить можно только командной игрой. Защитник против нападающего может 9 раз из 10 идеально сыграть, а 1 момента хватит для гола. Но даже это - цифра фантастическая. Даже хорошие защитники 1-в-1 слабы против таких игроков, как Салах. Да вы с Черчесовым толком командной игры за 2 года не показали. Как вы Салаха собираетесь останавливать? Будете висеть на нем? Так он увидет в сторону и откроет фланг. Или тупо на скорости уйдет. Он по физухе один из сильнейших в мире.
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Мары
1527349953
Ну тут не совсем корректно сравнивать.В Ливере у Салаха партнёры на любой вкус, а в сборной он таким счастьем ограничен.Так что в сборной больше шансов его остановить.
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омск55
1527350599
Самедов проснись
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3a zenit
1527351184
вчера смотрел товарняк Египта,Салаха ломаем и победа у нас,у них сборная говно.
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OfaZavr
1527351436
может лучше сначала остановите его а потом уж будете выпендриваться а не наоборот)
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Смешная Лошадь
1527354194
Меньше разговоров-больше дела. А так пока балабольство, ждём подтверждения на поле.
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Полная Канистра
1527357371
пора уже кончать эти замашки много гонору и разговоров от вас всех займитесь молча футболом это на пользу пойдёт
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