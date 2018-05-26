Ряд клубов РФПЛ может подать заявки на проведение финала еврокубка в 2021 году

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сообщил, что ряд российских клубов готовы побороться за право стать хозяином финала одного из еврокубковых турниров в сезоне-2020/21.

«Ряд российских клубов с нами сейчас на связи и прорабатывают варианты подачи заявки на финал мужского еврокубка в сезоне-2020/21», – сказал Алаев.

Ранее стало известно, что в 2020 году финал Лиги чемпионов примет Стамбул, решающий поединок Лиги Европы пройдет в польском Гданьске, а матч за Суперкубок УЕФА состоится в Порту.