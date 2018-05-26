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  • Ряд клубов РФПЛ может подать заявки на проведение финала еврокубка в 2021 году

Ряд клубов РФПЛ может подать заявки на проведение финала еврокубка в 2021 году

26 мая 2018, 15:11
6

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев сообщил, что ряд российских клубов готовы побороться за право стать хозяином финала одного из еврокубковых турниров в сезоне-2020/21.

«Ряд российских клубов с нами сейчас на связи и прорабатывают варианты подачи заявки на финал мужского еврокубка в сезоне-2020/21», – сказал Алаев.

Ранее стало известно, что в 2020 году финал Лиги чемпионов примет Стамбул, решающий поединок Лиги Европы пройдет в польском Гданьске, а матч за Суперкубок УЕФА состоится в Порту.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (6)
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Мары
1527337702
География матчей всё расширяется и расширяется.
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Боцман59rus
1527338323
Краснодару финал ЛЕ, по вместимости вписываются.)))) - А москва обойдется, слишком перенасыщена турнирами и мероприятиями, заскучаете, смотрите ночную лигу с ВВ и МЧС - нам она даром не нужна.)))
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hevbn 28
1527339646
Забавная какая то формулировка про клубы которые подают заявку на проведение финала , на сколько я знаю этот города подают заявки на проведение финалов любых уровней или в нашем футболе некоторые клубы совсем с ума сошли и подают заявки на участие в финалах в Еврокубках от безнадежности что ли, ведь сами туда и близко не могут попасть по спортивному принципу уже как 10 лет. Совсем отчаялись наверное.
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OfaZavr
1527349724
было бы неплохо, с учетом наличия классных стадионов во многих городах.
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zigbert
1527419580
Теперь для нас это проблемой не станет,имея ввиду такие современные стадионы.
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m40
1527707766
Что за наркоман придумывает такие заголовки. Как это клубы могут подавать заявки? Например, Мордовия, Олимпиец, Балтика или Ротор подали заявки и заявились сразу в финал ЛЕ? Вот Саранск, НН, Калининград и Волгоград и другие города с современными стадионами заявки подать могут. Только там турки тоже немало новеньких стадионов настроили
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