Милнер: «Куча наград Салаха помешала мне добраться до шкафчика в раздевалке»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о неудобствах, которые доставили ему награды партнера Мохамеда Салаха, оказавшиеся в раздевалке команды после одного из матчей.

«После игры, когда египтянину вручили индивидуальные трофеи, он расставил их рядом со своим местом. В итоге они мне помешали добраться до собственного шкафчика. Пришлось просить Мохамеда, чтобы он сделал одолжение и прибрал их чуть-чуть», – сказал британец.

В 21:45 по Москве состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Реала».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «Реал» или «Ливерпуль»