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    Милнер: «Куча наград Салаха помешала мне добраться до шкафчика в раздевалке»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о неудобствах, которые доставили ему награды партнера Мохамеда Салаха, оказавшиеся в раздевалке команды после одного из матчей.

    «После игры, когда египтянину вручили индивидуальные трофеи, он расставил их рядом со своим местом. В итоге они мне помешали добраться до собственного шкафчика. Пришлось просить Мохамеда, чтобы он сделал одолжение и прибрал их чуть-чуть», – сказал британец.

    В 21:45 по Москве состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Реала».

    Кто выиграет Лигу чемпионов: «Реал» или «Ливерпуль»

    Источник: Goal.com

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    26.05.2018 11:13
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