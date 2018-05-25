РФПЛ реформирует молодежное первенство. Будут созданы лиги U20 и U21

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги намерено провести реформирование молодежного первенства. По его словам, необходимо создание двух лиг для игроков различных возрастов.

«Сегодня мы подвели итоги сезона, согласовали регламент. Когда исполком его примет, все данные предоставим.

Был рассмотрен ряд вопросов касаемо молодежного первенства. Мы считаем, что необходимы лиги U20 и U21. После окончания спортивной школы исчезает много талантливых игроков. Нет соревновательного процесса. Реформа молодежного первенства обязательно будет.

Сезон-2018/19 станет переходным, с сезона-2019/20 будут введены новые правила. Создана рабочая группа, в нее вошли представители футбольных клубов. От РФС сегодня присутствовал Куликов», – сказал Прядкин.