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    РФПЛ реформирует молодежное первенство. Будут созданы лиги U20 и U21

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги намерено провести реформирование молодежного первенства. По его словам, необходимо создание двух лиг для игроков различных возрастов.

    «Сегодня мы подвели итоги сезона, согласовали регламент. Когда исполком его примет, все данные предоставим.

    Был рассмотрен ряд вопросов касаемо молодежного первенства. Мы считаем, что необходимы лиги U20 и U21. После окончания спортивной школы исчезает много талантливых игроков. Нет соревновательного процесса. Реформа молодежного первенства обязательно будет.

    Сезон-2018/19 станет переходным, с сезона-2019/20 будут введены новые правила. Создана рабочая группа, в нее вошли представители футбольных клубов. От РФС сегодня присутствовал Куликов», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2018 16:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      Липецк1980 6 августа 2018, 13:26

      Разумнее интервал в группах увеличить до 2-3 лет, хотя бы.
      Молодым будет возможность проявить себя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:17

      Разумное решение. Надо что бы начинающие футболисты имели возможность повышать свое мастерство без перерыва.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:16

      неплохая идея, посмотрим на ее реализацию и последующую пользу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 25 мая 2018, 17:29

      Зачем лиги погодки, делайте тогда лучше U19 и U21 а то игрок может начать сезон в одном турнире а закончить в другом

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 мая 2018, 16:33

      По статистке только 50% выпускников спортивных школ подписывают контракты с профессиональными клубами по окончании обучения. И проблема не только в том, что все воспитанники не дотягивают. А в том, что их просто некуда пристроить.
      Создание U20 и U21 по-моему вполне здравая мысль. Будем надеяться, что восходящие звездочки все таки будут зажигаться и в России.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 мая 2018, 16:24

      Только об этом нужно было думать с введением лимита а не спустя более 10 лет

      6
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