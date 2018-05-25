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  • РФПЛ реформирует молодежное первенство. Будут созданы лиги U20 и U21

РФПЛ реформирует молодежное первенство. Будут созданы лиги U20 и U21

25 мая 2018, 16:11
6

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги намерено провести реформирование молодежного первенства. По его словам, необходимо создание двух лиг для игроков различных возрастов.

«Сегодня мы подвели итоги сезона, согласовали регламент. Когда исполком его примет, все данные предоставим.

Был рассмотрен ряд вопросов касаемо молодежного первенства. Мы считаем, что необходимы лиги U20 и U21. После окончания спортивной школы исчезает много талантливых игроков. Нет соревновательного процесса. Реформа молодежного первенства обязательно будет.

Сезон-2018/19 станет переходным, с сезона-2019/20 будут введены новые правила. Создана рабочая группа, в нее вошли представители футбольных клубов. От РФС сегодня присутствовал Куликов», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Молодежное первенство Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1527254653
Только об этом нужно было думать с введением лимита а не спустя более 10 лет
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Евгений Агеев
1527255201
По статистке только 50% выпускников спортивных школ подписывают контракты с профессиональными клубами по окончании обучения. И проблема не только в том, что все воспитанники не дотягивают. А в том, что их просто некуда пристроить. Создание U20 и U21 по-моему вполне здравая мысль. Будем надеяться, что восходящие звездочки все таки будут зажигаться и в России.
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Andrew01
1527258558
Зачем лиги погодки, делайте тогда лучше U19 и U21 а то игрок может начать сезон в одном турнире а закончить в другом
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OfaZavr
1527265012
неплохая идея, посмотрим на ее реализацию и последующую пользу.
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zigbert
1527272226
Разумное решение. Надо что бы начинающие футболисты имели возможность повышать свое мастерство без перерыва.
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Липецк1980
1533551214
Разумнее интервал в группах увеличить до 2-3 лет, хотя бы. Молодым будет возможность проявить себя.
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