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    Рамос – о финале ЛЧ: «Реал» находится на пути к тому, чтобы стать легендарной командой»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданями от финала Лиги чемпионов.

    «Реал» никогда не переставал думать о том, что может выиграть Лигу чемпионов. Мы можем защитить титул и попытаться выиграть его в третий раз подряд.

    Мне потребовалось восемь лет, чтобы сыграть в финале ЛЧ, поэтому я очень ценю такие моменты. «Реал» находится на пути к тому, чтобы стать легендарной командой. Мы играем в четвертом финале за пять лет», – сказал Рамос.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

    Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»

    Источник: Marca

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    22.05.2018 20:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 мая 2018, 23:08

      Реал и так в истрии футбола по судьям

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 21:17

      да.. 4 финала за 5 лет, и в трех финалах победы.. Звучит прямо сказочно..

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 23 мая 2018, 01:07

      Сказочный д о л б а ё б

      0
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