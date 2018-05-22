Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданями от финала Лиги чемпионов.

«Реал» никогда не переставал думать о том, что может выиграть Лигу чемпионов. Мы можем защитить титул и попытаться выиграть его в третий раз подряд.

Мне потребовалось восемь лет, чтобы сыграть в финале ЛЧ, поэтому я очень ценю такие моменты. «Реал» находится на пути к тому, чтобы стать легендарной командой. Мы играем в четвертом финале за пять лет», – сказал Рамос.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

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