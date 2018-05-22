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Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»

22 мая 2018, 20:12
17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Финал – это всегда особенный матч. С любым соперником. Не думаю, что будет просто, но если мы вышли в финал, то значит мы заслужили это.

«Ливерпуль» напоминает мне то, каким был «Реал» несколько лет назад – три быстрых игрока впереди. Я очень уважаю «Ливерпуль», но думаю, что Мадрид лучше.

Мы отдаем себе отчем в том, что можем сотворить историю. Поэтому надо сконцентрироваться и показать наш опыт», – сказал Роналду.

Матч пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет против «Ливерпуля».

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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h3LL1k
1527010358
Извини Криш! Только Ливер , только победа! И никак по другому! При всём уважении к тебе!
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Football06
1527010518
Согласен со словами что Реал лучше Ливерпуля как команда.. И да Реал если сам себе не нагадит то выиграет.. А так тройка Салах Фирмино Мане и Клопп должны потащить команду ну и чтоб защита не наложила.. Но слова что Реал заслужил финал думаю не правильно.. Бавария была лучше в обоих матчах а Реалу повезло.. Как говорится таких не судят.. А так Ждем реальный страшный и безумный финал с обилием голов.. Как одна так и другая команда любят по куражиться.. И забивать.. Фанат Барсы)
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Урия Гип
1527010984
Ливерпуль выйграет. Однозначно!
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Tararambol
1527011647
Для всех будет праздником если Ливерпуль возьмёт кубок и уведёт кубок из под носа Реала. Ждём голевую игру.
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Федя Кабак
1527012792
Ждём победы Ливерпуля!
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DeStar
1527013015
Главное, чтобы игру не сушили( ливерпуль команда атаки, и реал умеет очень красиво комбинировать, а учитывая. что это финал.. могут бояться ошибиться ... а . скажем так, что реал что ливерпуль и в защите так себе, и держать мяч не особо умеют... Может все превратиться в унылое зрелище(
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OfaZavr
1527058311
других слов от него и не ожидал, но вот когда победит Ливер тогда глянем что скажет)
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zigbert
1527091383
В финале все равны,мотивация запредельная и игроки отдадут все силы для победы.
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nelez
1527145233
Реал не умеет играть в футбол , а они в финале ЛЧ , и уже третий раз подряд. Криштиано плохой футболист , а он бомбардир ЛЧ , и уже шестой год подряд. А где логика то? Все хотят чтобы ее любимая команда выиграла финал , даже те которые любимая команда уже вылетела хотят чтобы Ливерпуль выиграл финал. Но это футбол и матч длится 90 минут основного времени. Все может быть. Но при всем уважении английскому футболу и Ливерпулью Реал на голову выше Ливера. Реал намного сильнее , но в футболе все может случится , вспомним матч Рома-барселона. Удачи и успехов РЕАЛУ! А теперь минусуйте.
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erma
1527257724
Как говорится, п....ь - не мешки ворочать. Ждать не долго осталось.
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