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    Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

    «Финал – это всегда особенный матч. С любым соперником. Не думаю, что будет просто, но если мы вышли в финал, то значит мы заслужили это.

    «Ливерпуль» напоминает мне то, каким был «Реал» несколько лет назад – три быстрых игрока впереди. Я очень уважаю «Ливерпуль», но думаю, что Мадрид лучше.

    Мы отдаем себе отчем в том, что можем сотворить историю. Поэтому надо сконцентрироваться и показать наш опыт», – сказал Роналду.

    Матч пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет против «Ливерпуля».

    Источник: Marca

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    22.05.2018 20:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 мая 2018, 17:15

      Как говорится, п....ь - не мешки ворочать. Ждать не долго осталось.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 24 мая 2018, 10:00

      Реал не умеет играть в футбол , а они в финале ЛЧ , и уже третий раз подряд.
      Криштиано плохой футболист , а он бомбардир ЛЧ , и уже шестой год подряд.
      А где логика то?
      Все хотят чтобы ее любимая команда выиграла финал , даже те которые любимая команда уже вылетела хотят чтобы Ливерпуль выиграл финал. Но это футбол и матч длится 90 минут основного времени. Все может быть. Но при всем уважении английскому футболу и Ливерпулью Реал на голову выше Ливера. Реал намного сильнее , но в футболе все может случится , вспомним матч Рома-барселона.
      Удачи и успехов РЕАЛУ!
      А теперь минусуйте.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:03

      В финале все равны,мотивация запредельная и игроки отдадут все силы для победы.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 09:51

      других слов от него и не ожидал, но вот когда победит Ливер тогда глянем что скажет)

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > OfaZavr 23 мая 2018, 15:25

      но если мы вышли в финал, то значит мы заслужили это! идиот! а ЛИВЕРПУЛЬ случайно проскачил . так что ли! вспомним великого Пейсли и еще раз как 1981 году красиво сделаем реалчик!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Динамо Тбилиси 81 23 мая 2018, 18:14

      так я не понял это вы кого идиотом назвали меня или Зидана? если меня то значит неправильно поняли то что я написал, я имел ввиду что когда Ливер победит Реал тогда и посмотрим что после этого скажет Зидан, вот и все.

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > OfaZavr 23 мая 2018, 20:23

      ну почему вас? я по роналду. извините если что не так!

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 мая 2018, 00:01

      финал покажет)

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 мая 2018, 21:16

      Главное, чтобы игру не сушили( ливерпуль команда атаки, и реал умеет очень красиво комбинировать, а учитывая. что это финал.. могут бояться ошибиться ... а . скажем так, что реал что ливерпуль и в защите так себе, и держать мяч не особо умеют... Может все превратиться в унылое зрелище(

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 мая 2018, 21:13

      Ждём победы Ливерпуля!

      2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Федя Кабак 23 мая 2018, 20:25

      АМИН!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 22 мая 2018, 20:54

      Для всех будет праздником если Ливерпуль возьмёт кубок и уведёт кубок из под носа Реала. Ждём голевую игру.

      4
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 20:43

      Ливерпуль выйграет. Однозначно!

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 мая 2018, 20:35

      Согласен со словами что Реал лучше Ливерпуля как команда.. И да Реал если сам себе не нагадит то выиграет.. А так тройка Салах Фирмино Мане и Клопп должны потащить команду ну и чтоб защита не наложила.. Но слова что Реал заслужил финал думаю не правильно.. Бавария была лучше в обоих матчах а Реалу повезло.. Как говорится таких не судят.. А так Ждем реальный страшный и безумный финал с обилием голов.. Как одна так и другая команда любят по куражиться.. И забивать.. Фанат Барсы)

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 23 мая 2018, 20:46

      будешь бегать за мной и везде минусить?) или когда нибудь вступишь в дискусию?)

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