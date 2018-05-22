Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Финал – это всегда особенный матч. С любым соперником. Не думаю, что будет просто, но если мы вышли в финал, то значит мы заслужили это.

«Ливерпуль» напоминает мне то, каким был «Реал» несколько лет назад – три быстрых игрока впереди. Я очень уважаю «Ливерпуль», но думаю, что Мадрид лучше.

Мы отдаем себе отчем в том, что можем сотворить историю. Поэтому надо сконцентрироваться и показать наш опыт», – сказал Роналду.

Матч пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет против «Ливерпуля».