Бенитес отказал «Зениту»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение «Зенита» возглавить команду, сообщает The Northern Echo.

Петербургский клуб предлагал специалисту выгодный контракт плюс огромный бюджет на покупки игроков этим летом. Тем не менее испанец решил остаться в Англии.

Также 58-летний тренер не стал рассматривать варианты с переездом в Китай или на Ближний Восток. Его приоритет – работа в АПЛ.

При этом остается неизвестным, продолжит ли Бенитес работать в «Ньюкасле». Он ждет каких-либо гарантий по поводу планов на летнее трансферное окно.