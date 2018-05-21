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Бенитес отказал «Зениту»

21 мая 2018, 13:20
22

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение «Зенита» возглавить команду, сообщает The Northern Echo.

Петербургский клуб предлагал специалисту выгодный контракт плюс огромный бюджет на покупки игроков этим летом. Тем не менее испанец решил остаться в Англии.

Также 58-летний тренер не стал рассматривать варианты с переездом в Китай или на Ближний Восток. Его приоритет – работа в АПЛ.

При этом остается неизвестным, продолжит ли Бенитес работать в «Ньюкасле». Он ждет каких-либо гарантий по поводу планов на летнее трансферное окно.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Ньюкасл Бенитес Рафаэль
Комментарии (22)
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insider_retro
1526898422
У знаковых специалистов не принято разменивать работу в АПЛ на эфемерные пробы за её пределами... Умные люди приоритеты расставляют правильно и в дальнейшем не мечутся...))
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Дмитрий ФКСМ
1526898566
правильно сделал что отказал!
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ВетеR
1526898578
Думаю,что Бенитес не подходит Зениту и ,как оказалось,Зенит ему тоже ...
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alp
1526899714
это очень хорошая новость! по значимости, я поставлю ее на 2-е место после ухода манчини
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Боцман59rus
1526899808
Рафаэль!!! - да с таким именем нужно гулять по Невскому проспекту, Михайловскому саду, набережной Фонтанки, а не учить армейских пенсионеров и деревянных Мевлей, Ерохиных, Полозов, Заболотных, азам футбольного искусства... зарплата которых, на порядок выше "кривого" Кутепова и Ещенко ...это я так, для адекватных, судя по профилю, питерских болельщиков
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Федя Кабак
1526901580
И правильно сделал! Разгребать этот накупленный балласт...
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serppion
1526904200
У Бенитеса мозги академика, а ему предлагают натаскивать школьников из класса пониженного типа. Да и сам Зенит - школа с сомнительной репутацией. Всё правильно просчитал Рафаэль.
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nik55
1526909063
Миллер----это гибель Зенита как команды
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Полная Канистра
1526914615
не хочу позориться портя своё имя чёрт знает где сказал он
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zigbert
1526924067
Бенитесу и в АПЛ совсем не плохо, команда крепкий середняк и ей ничто не угрожает. Зенит по этому поводу тоже расстраивается не будет.
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