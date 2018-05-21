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    Бенитес отказал «Зениту»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение «Зенита» возглавить команду, сообщает The Northern Echo.

    Петербургский клуб предлагал специалисту выгодный контракт плюс огромный бюджет на покупки игроков этим летом. Тем не менее испанец решил остаться в Англии.

    Также 58-летний тренер не стал рассматривать варианты с переездом в Китай или на Ближний Восток. Его приоритет – работа в АПЛ.

    При этом остается неизвестным, продолжит ли Бенитес работать в «Ньюкасле». Он ждет каких-либо гарантий по поводу планов на летнее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 13:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 20:34

      Бенитесу и в АПЛ совсем не плохо, команда крепкий середняк и ей ничто не угрожает. Зенит по этому поводу тоже расстраивается не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 мая 2018, 19:26

      Нужно своего тренера ставить ! И зп поменьше и отношение попроще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 мая 2018, 17:56

      не хочу позориться портя своё имя чёрт знает где сказал он

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 21 мая 2018, 16:24

      Миллер----это гибель Зенита как команды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 мая 2018, 15:03

      У Бенитеса мозги академика, а ему предлагают натаскивать школьников из класса пониженного типа. Да и сам Зенит - школа с сомнительной репутацией. Всё правильно просчитал Рафаэль.

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 мая 2018, 14:55

      У Рафаэля закончились краски на Зените!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 мая 2018, 14:19

      И правильно сделал! Разгребать этот накупленный балласт...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 мая 2018, 13:51

      Одним дерьмом стало меньше!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 мая 2018, 13:50

      Рафаэль!!! - да с таким именем нужно гулять по Невскому проспекту, Михайловскому саду, набережной Фонтанки, а не учить армейских пенсионеров и деревянных Мевлей, Ерохиных, Полозов, Заболотных, азам футбольного искусства...
      зарплата которых, на порядок выше "кривого" Кутепова и Ещенко ...это я так, для адекватных, судя по профилю, питерских болельщиков

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR > Боцман59rus 21 мая 2018, 13:54

      в тот пост,который прочитал можно добавить Заболотного и тд )))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ВетеR 21 мая 2018, 13:58

      у нас у каждого свой список, но думаю божовичу не стоит распространяться на эту тему, каждый играет там, где лучше условия, в конце концов он тоже тренирует там, где больше платят.)))

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR > Боцман59rus 21 мая 2018, 14:01

      он тренирует в России и имеет своё мнение о развитии футбола в стране ,считаю,что он прав !

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      Рейтинг: +4025

      raritet > Боцман59rus 21 мая 2018, 14:34

      Лично для меня неразгаданные тайны это - Бермуды, НЛО и каким хреном вот эти названные тобой друзья оказались в Зените?.Мало того что деревянных, но когда начинаешь с пристрастием просматривать телодвижения этих индивидов, то начинаешь понимать , что вот эти дяденьки только что от кассы, зарплата на кармане и у Них сейчас полевой моцион- с таким видом они прогуливаются по полю, что видимо у каждого как минимум такой настрой : "Не барское это дело бегать тут за мячом". И когда включаешь космические скорости Ливерпуля, невольно думаешь :Ну за что нам такое наказание - Нынешний Зенит!

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      Рейтинг: +11241

      alp 21 мая 2018, 13:48

      это очень хорошая новость! по значимости, я поставлю ее на 2-е место после ухода манчини

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