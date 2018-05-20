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    Черчесов: «Перед стартом ЧМ-2018 мы должны попробовать многое»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после прибытия в Нойштифт. В Австрии у национальной команды запланирован сбор, который пройдет до 31 мая.

    «Адаптация везде нужна. Москва – одно, Нойштифт – другое. Хотя погода сейчас примерно одна и та же.

    Перед чемпионатом мы посчитали правильным отъехать чуть-чуть подальше, чтобы спокойно работать – и создать группу, которая будет работать достойно. Наша задача – попробовать многое, потому что не всегда получалось из-за отсутствия людей.

    Пока что успели провести три тренировки – что-то получается, что-то нет. Сейчас вот летели, анализировали сегодняшнюю тренировку», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 21:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 21 мая 2018, 21:38

      пробуйте добиваться от футболистов физики,выносливости ,мышления и командного взаимопонимания,...когда же это придёт к нам???(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 21 мая 2018, 14:50

      звучит многообещающе)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:24

      и решили начать с подаренного шнапса))

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:22

      Надо так надо.Попробуйте.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 05:46

      Новое попробовать ?
      Ну пусть попробуют хотя бы в футбол поиграть.Остальное уже всё перепробовали.

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 21 мая 2018, 04:26

      Да они все уже попробовали- пиво, водка, шампусик, вискарь, кальян, травка, кокс, герыч, амфитамины..... Разве что в футбол играть не пробовали???....

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2018, 02:44

      сюка месяц до ЧМ он пробовать чет там собрался клоун усатый.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 мая 2018, 22:52

      Это что, последнее веселье перед казнью?

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 мая 2018, 22:35

      Попробовать должны многое.Пиво,водку,кальян...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 мая 2018, 22:27

      Что за бред он сказал ?(

      2
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