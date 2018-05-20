Черчесов: «Перед стартом ЧМ-2018 мы должны попробовать многое»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после прибытия в Нойштифт. В Австрии у национальной команды запланирован сбор, который пройдет до 31 мая.

«Адаптация везде нужна. Москва – одно, Нойштифт – другое. Хотя погода сейчас примерно одна и та же.

Перед чемпионатом мы посчитали правильным отъехать чуть-чуть подальше, чтобы спокойно работать – и создать группу, которая будет работать достойно. Наша задача – попробовать многое, потому что не всегда получалось из-за отсутствия людей.

Пока что успели провести три тренировки – что-то получается, что-то нет. Сейчас вот летели, анализировали сегодняшнюю тренировку», – сказал Черчесов.