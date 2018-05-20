Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы старались хорошо обороняться. Мы не пропустили, забили гол. Сегодня этого хватило, но если мы хотим выигрывать во многих матчах, то должны играть лучше. Нам нужно уметь обороняться.

Повлияет ли победа на мое решение уйти или остаться? Сейчас я просто счастлив. Нам нравится видеть, как болельщики радуются. У нас был не лучший сезон, но мы выиграли трофей по крайне мере», – сказал Азар.

Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»



