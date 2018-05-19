Хохлов: «Еврокубки? «Динамо» пока рановато»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды на следующий сезон.

– По итогам заседания совета директоров стало ясно, куда команда будет двигаться дальше? Какие задачи, трансферный бюджет?

– Пока эта тема не поднималась. Сейчас стоит вопрос о сохранении состава и возможном укомплектовании. Ближе к новому сезону будут озвучены задачи.

– Направление хотя бы известно? Все-таки в нынешнем сезоне «Динамо» спасалось от вылета. Амбиции вырастут?

– Естественно, мы хотим двигаться в сторону лидирующей группы чемпионата. Но трансферный бюджет пока не известен.

– Если бы «Динамо» по итогам последнего тура попало в еврокубки, потянуло бы их уровень?

– Я считаю, это было бы преждевременно. Понятно, что всем хочется играть в Европе. Дополнительный стимул, финансовый бонус и так далее. Но на данный момент нам пока чуточку рановато туда.

– А в следующем сезоне?

– Хотелось бы.

Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»