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    Хохлов: «Еврокубки? «Динамо» пока рановато»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды на следующий сезон.

    – По итогам заседания совета директоров стало ясно, куда команда будет двигаться дальше? Какие задачи, трансферный бюджет?

    – Пока эта тема не поднималась. Сейчас стоит вопрос о сохранении состава и возможном укомплектовании. Ближе к новому сезону будут озвучены задачи.

    – Направление хотя бы известно? Все-таки в нынешнем сезоне «Динамо» спасалось от вылета. Амбиции вырастут?

    – Естественно, мы хотим двигаться в сторону лидирующей группы чемпионата. Но трансферный бюджет пока не известен.

    – Если бы «Динамо» по итогам последнего тура попало в еврокубки, потянуло бы их уровень?

    – Я считаю, это было бы преждевременно. Понятно, что всем хочется играть в Европе. Дополнительный стимул, финансовый бонус и так далее. Но на данный момент нам пока чуточку рановато туда.

    – А в следующем сезоне?

    – Хотелось бы.

    Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 23:24
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