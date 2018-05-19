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  • Кубок Англии. «Челси» выиграл турнир, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале

Кубок Англии. «Челси» выиграл турнир, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале

19 мая 2018, 21:07
14

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии.

Единственный гол забил полузащитник Эден Азар с пенальти.

Кубок Англии. Финал

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Азар (с пенальти), 22.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Алонсо, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90+1), Жиру (Мората, 89).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 73), Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).

Предупреждения: Куртуа, 90+4 – Джонс, 21; Валенсия, 58.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Челси Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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mutabor0992
1526753359
Челси с ПОБЕДОЙ!А ЖОзе так и не научил играть свое стадо...
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iBragim2102
1526753499
Матч мертвейший как будто играл Бёрнли с Бормутом.
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mialkov
1526753701
К сожалению, этот матч сэру Алексу здоровья не прибавит...
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Sarco
1526753866
Ну Конте расстанется с нами на хорошей ноте , хотелось бы конечно ,чтобы он остался, будем надеется на достойную замену .
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spacerider
1526754149
Что интересно теперь скажут те поклонники МЮ, которые твердили, что пусть тактика ЖМ никакая, но зато есть трофеи?
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zigbert
1526754646
А вдруг руководство Челси поверят в Конте и подпишут с ним новый контракт?
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3ton
1526754702
Ахахахвхв... как я ору в голос Мойес - физручело Радовались Моуриньо))) Поезд потраченых денег на трансферы ))) Моуриньо не виноват , надо чистка состава ))) Больше денег этому физруку , бесполезный водитель автобусов.
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Uruguay2018
1526760795
Нежданчик.
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fabio_c
1526760914
вот это я понимаю финал кубка. не то, что у некоторых...
Ответить
Catastrofa
1526761885
С победой Челси !
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