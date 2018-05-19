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    Кубок Англии. «Челси» выиграл турнир, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале

    «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии.

    Единственный гол забил полузащитник Эден Азар с пенальти.

    Кубок Англии. Финал

    Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Азар (с пенальти), 22.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Алонсо, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90+1), Жиру (Мората, 89).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 73), Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).

    Предупреждения: Куртуа, 90+4 – Джонс, 21; Валенсия, 58.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 21:07
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 19 мая 2018, 23:31

      С победой Челси !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 19 мая 2018, 23:15

      вот это я понимаю финал кубка. не то, что у некоторых...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 19 мая 2018, 23:13

      Нежданчик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 19 мая 2018, 21:31

      Ахахахвхв... как я ору в голос
      Мойес - физручело
      Радовались Моуриньо)))
      Поезд потраченых денег на трансферы )))
      Моуриньо не виноват , надо чистка состава )))
      Больше денег этому физруку , бесполезный водитель автобусов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 21:30

      А вдруг руководство Челси поверят в Конте и подпишут с ним новый контракт?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      spacerider 19 мая 2018, 21:22

      Что интересно теперь скажут те поклонники МЮ, которые твердили, что пусть тактика ЖМ никакая, но зато есть трофеи?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Sarco 19 мая 2018, 21:17

      Ну Конте расстанется с нами на хорошей ноте , хотелось бы конечно ,чтобы он остался, будем надеется на достойную замену .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 мая 2018, 21:15

      К сожалению, этот матч сэру Алексу здоровья не прибавит...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > mialkov 20 мая 2018, 06:50

      я думаю после ухода САФа игры мю только и отнимают здоровья это не тот мю даже ливер уже вышел из кризиса и возвращается в топы теперь у арсенала эта стадия начинается

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 мая 2018, 21:11

      Матч мертвейший как будто играл Бёрнли с Бормутом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 мая 2018, 21:09

      Челси с ПОБЕДОЙ!А ЖОзе так и не научил играть свое стадо...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > mutabor0992 19 мая 2018, 21:33

      скорее
      Моуриньо физрук

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > mutabor0992 19 мая 2018, 21:37

      Сам учил Синяков ставить автобус-сам на него и напоролся

      3
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 3ton 19 мая 2018, 21:38

      Таки я на то и намекаю...

      1
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