Кубок Англии. «Челси» выиграл турнир, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии.
Единственный гол забил полузащитник Эден Азар с пенальти.
Кубок Англии. Финал
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Азар (с пенальти), 22.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Алонсо, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Азар (Виллиан, 90+1), Жиру (Мората, 89).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 73), Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).
Предупреждения: Куртуа, 90+4 – Джонс, 21; Валенсия, 58.
Источник: Бомбардир.ру