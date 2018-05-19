Азар и Жиру сыграют в атаке «Челси», Санчес и Рэшфорд выйдут впереди у «Манчестер Юнайтед»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на финальный поединок Кубка Англии.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Алонсо, Мозес, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Азар, Жиру.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Санчес, Рэшфорд.

Матч начнется в 19:15 по московскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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