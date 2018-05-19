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    Дзюба: «Фильм о моей карьере получился бы интересным»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хочет написать книгу. Также форвард заявил, что фильм о его карьере получился бы интересным.

    – Кажется, вы сильно изменились за последний год. Стали мудрее.

    – Надеюсь. С возрастом происходят изменения. Понимаю, что на мне сейчас лежит огромная ответственность. Я стремился попасть в сборную и очень счастлив в ней находиться. Все мысли — исключительно об удачном выступлении на мундиале.

    – После вашего запоминающегося выступления в матче с «Зенитом» болельщики стали шутить, что Даниле Козловскому пора снять фильм про Дзюбу. Ваша карьера заслуживает экранизации или книги?

    – Была мысль выпустить книгу. Мне уже поступали предложения, но пока не давал согласия. Всe же я действующий игрок. А фильм «Тренер» я смотрел. Есть некоторые шероховатости, но хочется сказать спасибо, что хоть кто-то снял фильм про футбол. Более-менее масштабный и достойный. Не знаю, достойна ли моя карьера киноленты, но она бы получилась интересной.

    – Кто бы мог сыграть вас?

    – Кто-то высокий и статный. Возможно, Владимир Яглыч. Он довольно накаченный.

    Источник: RT

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    19.05.2018 16:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:01

      такой фильм уже давно есть "Приключения Буратино" называется))

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 20 мая 2018, 02:55

      Это точно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 00:15

      дерево без мозгов оно и в Африке баобаб

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 22:31

      Кто снимать будет, а еще важнее - кто смотреть!

      0
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 19 мая 2018, 20:46

      Но никому не нужным!

      ЧСВ у парня будь здоров!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 19:59

      Все у него идет как по маслу. Сложат роман про его трудную, полную невзгод жизнь.Сериал произвести на свет не короче "Санты Барбары".Жаль не дожил до наших дней Рембрант, такой портрет бы написал с нашего героя.

      6
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > zigbert 19 мая 2018, 21:53

      Хахаха)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 мая 2018, 19:56

      Особенно сцена где он лопатники у партнеров по команде тырит)))

      1
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 19 мая 2018, 19:13

      Приключения Буратино!!!!!!!!!!!!!

      8
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 > Barmaleushka 19 мая 2018, 20:47

      Ничего не росло, даже когда он врал...)

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 мая 2018, 18:59

      Свой среди чужих,или новые Приключения БиБиГона.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 18:11

      Кто нибудь отрежьте ему язык.

      5
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