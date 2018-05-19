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Дзюба: «Фильм о моей карьере получился бы интересным»

19 мая 2018, 16:46
20

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хочет написать книгу. Также форвард заявил, что фильм о его карьере получился бы интересным.

– Кажется, вы сильно изменились за последний год. Стали мудрее.

– Надеюсь. С возрастом происходят изменения. Понимаю, что на мне сейчас лежит огромная ответственность. Я стремился попасть в сборную и очень счастлив в ней находиться. Все мысли — исключительно об удачном выступлении на мундиале.

– После вашего запоминающегося выступления в матче с «Зенитом» болельщики стали шутить, что Даниле Козловскому пора снять фильм про Дзюбу. Ваша карьера заслуживает экранизации или книги?

– Была мысль выпустить книгу. Мне уже поступали предложения, но пока не давал согласия. Всe же я действующий игрок. А фильм «Тренер» я смотрел. Есть некоторые шероховатости, но хочется сказать спасибо, что хоть кто-то снял фильм про футбол. Более-менее масштабный и достойный. Не знаю, достойна ли моя карьера киноленты, но она бы получилась интересной.

– Кто бы мог сыграть вас?

– Кто-то высокий и статный. Возможно, Владимир Яглыч. Он довольно накаченный.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Vickont
1526738573
Он бы назывался "Как ходят деревья", как у Л.Н. Толстого
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Полная Канистра
1526739097
ещё чего не хватало фильм про него лепить Плёнку только портить
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DOCTOR PENALTY
1526740156
Это будет " учебный" фильм, триллер!
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Урия Гип
1526741307
Сам себя пусть играет.
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Skrudg
1526742454
Не дорос ещё. Есть более интересные люди в футболе.
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Мары
1526742703
Кто нибудь отрежьте ему язык.
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shinnik
1526745582
Свой среди чужих,или новые Приключения БиБиГона.
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zidane 2006
1526746439
Приключения Буратино!!!!!!!!!!!!!
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zigbert
1526749191
Все у него идет как по маслу. Сложат роман про его трудную, полную невзгод жизнь.Сериал произвести на свет не короче "Санты Барбары".Жаль не дожил до наших дней Рембрант, такой портрет бы написал с нашего героя.
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Garrincha58
1526764550
дерево без мозгов оно и в Африке баобаб
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