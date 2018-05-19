Дзюба: «Фильм о моей карьере получился бы интересным»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что хочет написать книгу. Также форвард заявил, что фильм о его карьере получился бы интересным.

– Кажется, вы сильно изменились за последний год. Стали мудрее.

– Надеюсь. С возрастом происходят изменения. Понимаю, что на мне сейчас лежит огромная ответственность. Я стремился попасть в сборную и очень счастлив в ней находиться. Все мысли — исключительно об удачном выступлении на мундиале.

– После вашего запоминающегося выступления в матче с «Зенитом» болельщики стали шутить, что Даниле Козловскому пора снять фильм про Дзюбу. Ваша карьера заслуживает экранизации или книги?

– Была мысль выпустить книгу. Мне уже поступали предложения, но пока не давал согласия. Всe же я действующий игрок. А фильм «Тренер» я смотрел. Есть некоторые шероховатости, но хочется сказать спасибо, что хоть кто-то снял фильм про футбол. Более-менее масштабный и достойный. Не знаю, достойна ли моя карьера киноленты, но она бы получилась интересной.

– Кто бы мог сыграть вас?

– Кто-то высокий и статный. Возможно, Владимир Яглыч. Он довольно накаченный.