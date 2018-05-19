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    Дзюба: «Приехал в сборную России злым и мотивированным. Чувствую, что я в хорошей физической форме»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, включенный в расширенный состав сборной России на чемпионат мира, рассказал, что очень мотивирован и намерен попасть в окончательную заявку команды на домашний мундиаль.

    – С каким настроением ехали в сборную, что думали?

    – Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц. Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли бы были разные, меня год не было, наверно. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

    – Кто вас встретил первой шуткой, и кого вы встретили первой шуткой?

    – Мирослав Юрьевич Ромащенко меня первый встретил. Спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

    – Какие у вас ожидания? Что хотите получить? Что для вас этот сбор и домашний чемпионат мира?

    – Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат. Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

    – Распространенная шутка про злого и арендованного Дзюбу. Слышали ее уже?

    – Да, я уже слышал, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего.

    Источник: РФС

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    19.05.2018 14:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 21 мая 2018, 07:43

      таки будет сидеть на лавке, злой и мотивированный.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 мая 2018, 00:58

      Что мотивирован, это хорошо, будем ждать результатов, голов то бишь

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 23:58

      Дзюба - чувствую, что я в хорошей физической форме, похмелья прошло!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 мая 2018, 18:14

      На мой взгляд,Артём должен принести пользу сборной.Не смотря на постоянную критику,обвинения в его "деревянности".Дзюба имеет одно замечательное достоинство - Голевое чутьё.Он это доказал не раз выступая за разные клубы.При этом часто входя в тройки снайперов нашего чемпа.Что есть ,то есть.Цифры говорят за себя.Если он будет действительно заряжен как он говорит,то толк должен быть.Дай то бог!Ну а его характер и частое злословие...тут уж это издержки или воспитания или "звёздной"болезни...Главное что он не плетёт интриги в команде как некоторые его бывшие одноклубники...Удачи Артём!

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 мая 2018, 17:32

      Зря Вы так. Дзюба действительно мотивирован и в хорошей форме. А что касается умственных высказываний, то они могут приниматься по разному!

      1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 19 мая 2018, 15:50

      Главное чтобы забивал

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 мая 2018, 15:24

      А если еще через месяц другой дойдет наконец что на пару с друганом Шатовым сами себя лишили Лиги Чемпионов и соответственно денежек вот это будет повод позлиться

      0
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      Рейтинг: +1741

      max74 19 мая 2018, 14:55

      Зло и мотивированно будет ходить пешком и ждать когда мяч от головы в ворота отскочит

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 мая 2018, 14:49

      Физическая форма упоительна..
      Редко.., кто может какать в позе орла..

      2
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