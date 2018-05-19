Дзюба: «Приехал в сборную России злым и мотивированным. Чувствую, что я в хорошей физической форме»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, включенный в расширенный состав сборной России на чемпионат мира, рассказал, что очень мотивирован и намерен попасть в окончательную заявку команды на домашний мундиаль.

– С каким настроением ехали в сборную, что думали?

– Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц. Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли бы были разные, меня год не было, наверно. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

– Кто вас встретил первой шуткой, и кого вы встретили первой шуткой?

– Мирослав Юрьевич Ромащенко меня первый встретил. Спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

– Какие у вас ожидания? Что хотите получить? Что для вас этот сбор и домашний чемпионат мира?

– Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат. Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

– Распространенная шутка про злого и арендованного Дзюбу. Слышали ее уже?

– Да, я уже слышал, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего.