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  • Дзюба: «Приехал в сборную России злым и мотивированным. Чувствую, что я в хорошей физической форме»

Дзюба: «Приехал в сборную России злым и мотивированным. Чувствую, что я в хорошей физической форме»

19 мая 2018, 14:44
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, включенный в расширенный состав сборной России на чемпионат мира, рассказал, что очень мотивирован и намерен попасть в окончательную заявку команды на домашний мундиаль.

– С каким настроением ехали в сборную, что думали?

– Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц. Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли бы были разные, меня год не было, наверно. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

– Кто вас встретил первой шуткой, и кого вы встретили первой шуткой?

– Мирослав Юрьевич Ромащенко меня первый встретил. Спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

– Какие у вас ожидания? Что хотите получить? Что для вас этот сбор и домашний чемпионат мира?

– Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат. Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

– Распространенная шутка про злого и арендованного Дзюбу. Слышали ее уже?

– Да, я уже слышал, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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shinnik
1526730568
Физическая форма упоительна.. Редко.., кто может какать в позе орла..
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max74
1526730953
Зло и мотивированно будет ходить пешком и ждать когда мяч от головы в ворота отскочит
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raritet
1526732697
А если еще через месяц другой дойдет наконец что на пару с друганом Шатовым сами себя лишили Лиги Чемпионов и соответственно денежек вот это будет повод позлиться
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Борис23
1526734229
Главное чтобы забивал
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афоня72
1526740338
Зря Вы так. Дзюба действительно мотивирован и в хорошей форме. А что касается умственных высказываний, то они могут приниматься по разному!
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Krossmen73
1526742846
На мой взгляд,Артём должен принести пользу сборной.Не смотря на постоянную критику,обвинения в его "деревянности".Дзюба имеет одно замечательное достоинство - Голевое чутьё.Он это доказал не раз выступая за разные клубы.При этом часто входя в тройки снайперов нашего чемпа.Что есть ,то есть.Цифры говорят за себя.Если он будет действительно заряжен как он говорит,то толк должен быть.Дай то бог!Ну а его характер и частое злословие...тут уж это издержки или воспитания или "звёздной"болезни...Главное что он не плетёт интриги в команде как некоторые его бывшие одноклубники...Удачи Артём!
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prezent2017
1526763480
Дзюба - чувствую, что я в хорошей физической форме, похмелья прошло!
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арейская
1526767087
Что мотивирован, это хорошо, будем ждать результатов, голов то бишь
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Lakhamu
1526877825
таки будет сидеть на лавке, злой и мотивированный.
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