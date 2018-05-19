Манчини: «Моя цель – победа сборной Италии на Евро, а затем и на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его цель – создание команды, которая сможет выиграть чемпионат Европы и мировое первенство.

Специалист дебютирует в «скуадре адзурре» 28 мая в товарищеском матче с ОАЭ.

«Я очень горжусь происходящим со мной. Я думаю, возглавить свою сборную – это максимум для тренера, и я очень доволен.

К сожалению, в футболе есть сложные и негативные моменты, поэтому мы должны найти способ вернуть национальную команду туда, где он она должна быть.

Италия всегда была одной из лучших сборных в мире, и поэтому мы надеемся, что у нас есть все составляющие, чтобы достигнуть этого.

Мои основные цели – те же, что были у команды всегда. Нужно быстро поставить сборную на ноги, чтобы она показывала такую игру, с которой можно будет выиграть чемпионат Европы, а затем и кубок мира. Других целей нет.

Футболисты, вступающие за Италию, являются профессионалами. Они знают, что от них требуется и что им нужно делать. Поддержите национальную команду, она принадлежит всем нам. И Forza Azzurri», – сказал Манчини.

Ранее Манчини возглавлял «Зенит».