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    Манчини: «Моя цель – победа сборной Италии на Евро, а затем и на чемпионате мира»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его цель – создание команды, которая сможет выиграть чемпионат Европы и мировое первенство.

    Специалист дебютирует в «скуадре адзурре» 28 мая в товарищеском матче с ОАЭ.

    «Я очень горжусь происходящим со мной. Я думаю, возглавить свою сборную – это максимум для тренера, и я очень доволен.

    К сожалению, в футболе есть сложные и негативные моменты, поэтому мы должны найти способ вернуть национальную команду туда, где он она должна быть.

    Италия всегда была одной из лучших сборных в мире, и поэтому мы надеемся, что у нас есть все составляющие, чтобы достигнуть этого.

    Мои основные цели – те же, что были у команды всегда. Нужно быстро поставить сборную на ноги, чтобы она показывала такую игру, с которой можно будет выиграть чемпионат Европы, а затем и кубок мира. Других целей нет.

    Футболисты, вступающие за Италию, являются профессионалами. Они знают, что от них требуется и что им нужно делать. Поддержите национальную команду, она принадлежит всем нам. И Forza Azzurri», – сказал Манчини.

    Ранее Манчини возглавлял «Зенит».

    Источник: Football Italia

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    19.05.2018 12:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 19 мая 2018, 16:30

      Победа на ЧЕ и ЧМ?((((((( Адекватный тренер такого не скажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 мая 2018, 16:06

      Налицо симптомы фурсохрении...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 19 мая 2018, 14:31

      Сорри бро, но ближайшие 2 ЧМ выиграют команды Оскара Табареса и Йогги Лёва.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 13:38

      С "Зенитом" победа в РФПЛ казалась более реальной

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 мая 2018, 13:11

      фантазер, ты меня называлааа))

      3
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