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  • Манчини: «Моя цель – победа сборной Италии на Евро, а затем и на чемпионате мира»

Манчини: «Моя цель – победа сборной Италии на Евро, а затем и на чемпионате мира»

19 мая 2018, 12:37
5

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его цель – создание команды, которая сможет выиграть чемпионат Европы и мировое первенство.

Специалист дебютирует в «скуадре адзурре» 28 мая в товарищеском матче с ОАЭ.

«Я очень горжусь происходящим со мной. Я думаю, возглавить свою сборную – это максимум для тренера, и я очень доволен.

К сожалению, в футболе есть сложные и негативные моменты, поэтому мы должны найти способ вернуть национальную команду туда, где он она должна быть.

Италия всегда была одной из лучших сборных в мире, и поэтому мы надеемся, что у нас есть все составляющие, чтобы достигнуть этого.

Мои основные цели – те же, что были у команды всегда. Нужно быстро поставить сборную на ноги, чтобы она показывала такую игру, с которой можно будет выиграть чемпионат Европы, а затем и кубок мира. Других целей нет.

Футболисты, вступающие за Италию, являются профессионалами. Они знают, что от них требуется и что им нужно делать. Поддержите национальную команду, она принадлежит всем нам. И Forza Azzurri», – сказал Манчини.

Ранее Манчини возглавлял «Зенит».

Источник: Football Italia
Италия Италия Манчини Роберто
Комментарии (5)
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Отправить
Diesel133
1526724707
фантазер, ты меня называлааа))
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Бухбух
1526726318
С "Зенитом" победа в РФПЛ казалась более реальной
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Uruguay2018
1526729516
Сорри бро, но ближайшие 2 ЧМ выиграют команды Оскара Табареса и Йогги Лёва.
Ответить
Тазит
1526735165
Налицо симптомы фурсохрении...
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rossonero666
1526736621
Победа на ЧЕ и ЧМ?((((((( Адекватный тренер такого не скажет.
Ответить
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