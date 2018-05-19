Конте: «Иногда вы можете выигрывать, но клуб все равно решает вас уволить, потому что у него есть на это причина»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» отметил, что может лишиться своего места даже в случае победы над манкунианцами.

«Как вы прекрасно знаете, наша работа очень сложная. Иногда вы можете выигрывать, но клуб решает уволить вас в любом случае, потому что у них есть причина сделать это.

Есть другие люди, которые могут судить о вашей работе, судить о сезоне.

Я не думаю, что с моей стороны было бы правильно сказать: «Хорошо, если мы победим, я планирую эту ситуацию» или «Если мы этого не сделаем, мы планируем другую ситуацию». Меня это не интересует. Мне интересно выиграть финал. Это самое важное для меня и для моих игроков», – сказал Конте.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня и начнется в 19:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.