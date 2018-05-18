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    МИД Украины: «Мы заставили Россию говорить на украинском. Можем записать себе это в актив»

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к болельщикам, которые намереваются посетить чемпионат мира-2018.

    Ранее пресс-служба МИД Украины на странице в твиттере призвала фанатов воздержаться он поездки в Россию. На это сообщение ответило министерство иностранных дел РФ. Причем сделало это на украинском языке.

    «Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите… Едут туда украинцы. Провокации от российских спецслужб возможны? Безусловно. Нужно быть бдительным каждую секунду? Сто процентов.

    Все опросы общественного мнения в России – кого там особенно любят, а кого особенно не любят – указывают на то, что они не любят нас, украинцев. Могут быть какие-то бытовые конфликты? Безусловно могут. Наши консулы будут работать очень плотно. Мы сделали такую ​​матрицу, план, каким образом будут выезжать на места, где будет футбол. Откроем горячую линию – и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств.

    И все же я еще раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди еще много достойных футбольных праздников», – цитирует Климкина «Футбол 24».

    Как сообщали СМИ ранее, билеты на матчи мундиаля в России приобрели уже более пяти тысяч украинцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2018 12:20
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:02

      Когда политика вмешивается в футбол, получается грустное зрелище.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 мая 2018, 07:47

      Больно надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 18 мая 2018, 19:53

      Я тоже мало-мало по-украински балакаю, пару-тройку смешных слов знаю: "шкарпетки" - это носки, "панчохи" - чулки, "перукарня" - ...блин, забыл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 18 мая 2018, 19:49

      Собака лает - караван идет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 мая 2018, 19:04

      дайте уже людям самим решить,что делать - смотреть ЧМ или нет!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 18:53

      ДА ТИ ШО!!!!!! я уже по хохлятски тылдычу пан чугункин а как по вашему будет слово //подъезд// переведи сам смеяться будешь

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:15

      опять за свое, да ну и пожалуйста, адекватные сами все понимают и знают а таким как он сам здесь и делать нечего.

      8
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 мая 2018, 17:22

      - не обольщайся , Климкин!, министерство иностранных дел РФ - это ещё далеко не Россия!, и "заставлялка" у тебя ещё не выросла, тоже мне, фюрер...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 мая 2018, 16:27

      Скорее между отверстием и бубенчиками пЕТИ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2018, 16:27

      хохлопридурки если бы не русские говорить вам на фашистском в концлагерях до сих пор

      4
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