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  • МИД Украины: «Мы заставили Россию говорить на украинском. Можем записать себе это в актив»

МИД Украины: «Мы заставили Россию говорить на украинском. Можем записать себе это в актив»

18 мая 2018, 12:20
42

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к болельщикам, которые намереваются посетить чемпионат мира-2018.

Ранее пресс-служба МИД Украины на странице в твиттере призвала фанатов воздержаться он поездки в Россию. На это сообщение ответило министерство иностранных дел РФ. Причем сделало это на украинском языке.

«Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите… Едут туда украинцы. Провокации от российских спецслужб возможны? Безусловно. Нужно быть бдительным каждую секунду? Сто процентов.

Все опросы общественного мнения в России – кого там особенно любят, а кого особенно не любят – указывают на то, что они не любят нас, украинцев. Могут быть какие-то бытовые конфликты? Безусловно могут. Наши консулы будут работать очень плотно. Мы сделали такую ​​матрицу, план, каким образом будут выезжать на места, где будет футбол. Откроем горячую линию – и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств.

И все же я еще раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди еще много достойных футбольных праздников», – цитирует Климкина «Футбол 24».

Как сообщали СМИ ранее, билеты на матчи мундиаля в России приобрели уже более пяти тысяч украинцев.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (42)
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Lev Aleks
1526635636
Вам там в голову срут что-ли))))))))))))))))))))))))))))
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тщмек 19
1526636398
А еще гордо обосрались с выходом на ЧМ. Можете это записать себе в актив.
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red_blue_fury
1526636591
дегенераты б.л.я.т.ь....не ссыте в уши нормальным людям... граждане Украинцы!!! Приезжайте к нам на ЧМ, будем рады видеть вас!!! а обоссанцы-нацики могут сидеть дома и по Ace Stream втихую смотреть этот замечательный футбольный праздник.
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insider_retro
1526636899
Некоторые уже подумали несколько раз и уже почти не выезжают из России... Нормальные люди с незар...ми мозгами, всегда найдут правильное решение без предупреждений заряженных рупоров...
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absent32
1526637836
не удивлюсь, если с адекватными украинцами приедут те, которые будут сами провоцировать наших граждан и наши правоохранительные органы. и списывать на то, что мол это мы такие плохие, а они все умницы и душки.
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Мары
1526638649
У Климкина в детстве была другая фамилия. Она ему подходит по всем статьям. Чугункин мать его.
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baden69
1526639299
Если приедут адекватные болельщики, то их и встретят по-человечески, а если приедут дебилы с нацистскими выкриками, то и получат по полной... Россия не враг Украине и нормальным украинцам...
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mialkov
1526641479
Адекватным болельщикам - всегда рады! И ни кто не будет смотреть на гражданство!
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temiklub
1526642320
Раздули конфликт из ничего. В Украине относимся к русским как к своим. Уверен что в России к нам украинцам будут относится не хуже. Политика политикой, а народ нормальный и русские и украинцы!
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OfaZavr
1526656539
опять за свое, да ну и пожалуйста, адекватные сами все понимают и знают а таким как он сам здесь и делать нечего.
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