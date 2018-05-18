МИД Украины: «Мы заставили Россию говорить на украинском. Можем записать себе это в актив»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к болельщикам, которые намереваются посетить чемпионат мира-2018.

Ранее пресс-служба МИД Украины на странице в твиттере призвала фанатов воздержаться он поездки в Россию. На это сообщение ответило министерство иностранных дел РФ. Причем сделало это на украинском языке.

«Как минимум мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив. Украинцы, которые купили билеты или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание. Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите… Едут туда украинцы. Провокации от российских спецслужб возможны? Безусловно. Нужно быть бдительным каждую секунду? Сто процентов.

Все опросы общественного мнения в России – кого там особенно любят, а кого особенно не любят – указывают на то, что они не любят нас, украинцев. Могут быть какие-то бытовые конфликты? Безусловно могут. Наши консулы будут работать очень плотно. Мы сделали такую ​​матрицу, план, каким образом будут выезжать на места, где будет футбол. Откроем горячую линию – и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств.

И все же я еще раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди еще много достойных футбольных праздников», – цитирует Климкина «Футбол 24».

Как сообщали СМИ ранее, билеты на матчи мундиаля в России приобрели уже более пяти тысяч украинцев.