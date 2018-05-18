Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии опубликовал предварительный состав команды, который может отправиться на чемпионат мира-2018. На данный момент в него вошли 28 футболистов, из которых до старта турнира будет отсеяно пять игроков.

Вратари: Фаваз Аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

Защитники: Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все – «Аль-Хиляль»);

Полузащитники: Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба – «Аль-Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба – «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби («Аль-Иттифак»);

Нападающие: Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Муханнад Ассири («Аль-Ахли»).

В стартовом матче на ЧМ-2018 Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), а также с Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).