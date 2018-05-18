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    Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018

    Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии опубликовал предварительный состав команды, который может отправиться на чемпионат мира-2018. На данный момент в него вошли 28 футболистов, из которых до старта турнира будет отсеяно пять игроков.

    Вратари: Фаваз Аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

    Защитники: Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все – «Аль-Хиляль»);

    Полузащитники: Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба – «Аль-Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба – «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби («Аль-Иттифак»);

    Нападающие: Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Муханнад Ассири («Аль-Ахли»).

    В стартовом матче на ЧМ-2018 Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), а также с Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

    Источник: Twitter

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    18.05.2018 06:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:31

      Почти все свои не испорченные Европой.

      2
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      Рейтинг: +7

      ninashuranova 18 мая 2018, 12:09

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      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 мая 2018, 11:31

      Никого не знаю. Раньше, особенно после ЧМ-94, хоть какие-то фамилии были на слуху, а сейчас полный ноль.

      2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 18 мая 2018, 08:52

      Одни Аль. Что в именах, что в названии команд

      1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 18 мая 2018, 08:45

      Как бы этот "фаворит" нас на землю не опустил бы. Недооценка дорогого стоит.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 мая 2018, 08:07

      Состав, конечно, просто огонь! Один Мохаммед Аль-Бурайк чего стоит!

      4
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      Рейтинг: +128

      ParadoO > Danish Dynamite 18 мая 2018, 08:14

      да уж, по фамилиям,именам и командам сразу виден фаворит этого ЧМ!

      4
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