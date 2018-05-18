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  • Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018

18 мая 2018, 06:55
7

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии опубликовал предварительный состав команды, который может отправиться на чемпионат мира-2018. На данный момент в него вошли 28 футболистов, из которых до старта турнира будет отсеяно пять игроков.

Вратари: Фаваз Аль-Карни («Аль-Иттихад»), Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдуллах Аль-Муайуф («Аль-Хиляль»);

Защитники: Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба – «Аль-Ахли»), Омар Хавсави («Аль-Наср»), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все – «Аль-Хиляль»);

Полузащитники: Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба – «Аль-Шабаб»), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба – «Аль-Ахли»), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все – «Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Вильярреал», Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби («Аль-Иттифак»);

Нападающие: Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммед Аль-Сахлави («Аль-Наср»), Муханнад Ассири («Аль-Ахли»).

В стартовом матче на ЧМ-2018 Саудовская Аравия сыграет с Россией (14 июня), а также с Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

Источник: Twitter
Чемпионат мира Саудовская Аравия
Комментарии (7)
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Danish Dynamite
1526620061
Состав, конечно, просто огонь! Один Мохаммед Аль-Бурайк чего стоит!
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RLoko
1526622341
Как бы этот "фаворит" нас на землю не опустил бы. Недооценка дорогого стоит.
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Михайловский Технарь
1526622777
Одни Аль. Что в именах, что в названии команд
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1526632276
Никого не знаю. Раньше, особенно после ЧМ-94, хоть какие-то фамилии были на слуху, а сейчас полный ноль.
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ninashuranova
1526634588
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zigbert
1526729516
Почти все свои не испорченные Европой.
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