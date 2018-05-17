Газизов: «Уфа» – крутой клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможный уход главного тренера команды Сергея Семака в «Зенит» предстоящим летом.

– Как относитесь к известиям о возможном уходе Семака?

– Почему все уверены, что Сергей Богданович обязательно уйдет? Его контракт действует еще два года. Вдруг предложение «Зенита» его не устроит? «Уфа» – не гранд, но тоже довольно крутой и топовый клуб со своей системой и харизмой и будет выступать в том же европейском турнире. Только он начнет с третьего, а мы – со второго отборочного раунда. Неплохо же? (Смеется.)

– Как восприняли бы возвращение Семака в петербургский клуб?

– С гордостью. Вся страна его знает как прекрасного футболиста и человека. Как игрок Сергей доказал все. У него большая семья, но работает Семак по 25 часов в сутки и прогрессирует как тренер. Если его переход в «Зенит» состоится, нашему клубу это добавит плюсов, и не только денежных.

– Возможную замену не рассматривали?

– Конечно, нет. Как я могу заниматься поиском нового тренера, если у нас есть Сергей Богданович? Но я всегда готов к любым изменениям.