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    Газизов: «Уфа» – крутой клуб»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможный уход главного тренера команды Сергея Семака в «Зенит» предстоящим летом.

    – Как относитесь к известиям о возможном уходе Семака?

    – Почему все уверены, что Сергей Богданович обязательно уйдет? Его контракт действует еще два года. Вдруг предложение «Зенита» его не устроит? «Уфа» – не гранд, но тоже довольно крутой и топовый клуб со своей системой и харизмой и будет выступать в том же европейском турнире. Только он начнет с третьего, а мы – со второго отборочного раунда. Неплохо же? (Смеется.)

    – Как восприняли бы возвращение Семака в петербургский клуб?

    – С гордостью. Вся страна его знает как прекрасного футболиста и человека. Как игрок Сергей доказал все. У него большая семья, но работает Семак по 25 часов в сутки и прогрессирует как тренер. Если его переход в «Зенит» состоится, нашему клубу это добавит плюсов, и не только денежных.

    – Возможную замену не рассматривали?

    – Конечно, нет. Как я могу заниматься поиском нового тренера, если у нас есть Сергей Богданович? Но я всегда готов к любым изменениям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2018 08:53
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