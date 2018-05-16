Болельщики «Ювентуса» создали петицию, чтобы добиться исчезновения черной полосы под логотипом Jeep на форме команды

Болельщики «Ювентуса» остались недовольны видом новой формы туринцев, представленной недавно.

Фанаты «старой синьоры» выступили за исчезновение черной широкой полосы под спонсорским логотипом компании Jeep на футболках, которую Adidas решил вернуть в сезоне-2018/19. По этому поводу поклонники «бьянконери» создали петицию на сайте Change.org, которая к этому моменту набрала более 12 тысяч голосов.

Напомним, горизонтальная полоска на груди под логотипом Jeep ранее присутствовала на майках «Ювентуса» в сезонах-2015/16 (черная) и 2016/17 (белая). На форме, в которой туринцы выступают в нынешней кампании, она отсутствует.