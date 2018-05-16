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    Болельщики «Ювентуса» создали петицию, чтобы добиться исчезновения черной полосы под логотипом Jeep на форме команды

    Болельщики «Ювентуса» остались недовольны видом новой формы туринцев, представленной недавно.

    Фанаты «старой синьоры» выступили за исчезновение черной широкой полосы под спонсорским логотипом компании Jeep на футболках, которую Adidas решил вернуть в сезоне-2018/19. По этому поводу поклонники «бьянконери» создали петицию на сайте Change.org, которая к этому моменту набрала более 12 тысяч голосов.

    Напомним, горизонтальная полоска на груди под логотипом Jeep ранее присутствовала на майках «Ювентуса» в сезонах-2015/16 (черная) и 2016/17 (белая). На форме, в которой туринцы выступают в нынешней кампании, она отсутствует.

    Источник: Football Italia

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    16.05.2018 18:32
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 мая 2018, 08:24

      Более 12 голосов!!!! Вы только вдумайтесь))) Повидимому уберут ее)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 16 мая 2018, 21:11

      Без полосы лучше

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 20:53

      А это что так важно ? Лучше играть будут ?

      1
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