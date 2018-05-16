«Ливерпуль» может предложить 68 миллионов за Доннарумму

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в трансферном списке «Ливерпуля».

Сообщается, что 19-летний футболист может покинуть «россонери» из-за недовольства болельщиков, которое они проявляют по отношению к нему в последние недели сезона.

По информации источника, нынешним летом мерсисайдцы могут предложить за итальянского вратаря 68 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что ряды «Милана» по завершении текущей кампании пополнит голкипер «Наполи» Пепе Рейна.