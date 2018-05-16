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    «Ливерпуль» может предложить 68 миллионов за Доннарумму

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в трансферном списке «Ливерпуля».

    Сообщается, что 19-летний футболист может покинуть «россонери» из-за недовольства болельщиков, которое они проявляют по отношению к нему в последние недели сезона.

    По информации источника, нынешним летом мерсисайдцы могут предложить за итальянского вратаря 68 миллионов евро.

    Напомним, ранее стало известно, что ряды «Милана» по завершении текущей кампании пополнит голкипер «Наполи» Пепе Рейна.

    Источник: Tribalfootball

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    16.05.2018 14:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 мая 2018, 01:03

      Забирайте у Реала Кейлора Наваса,если Де Хеа уйдет к ним...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 20:19

      Возможно смена обстановки положительно скажется на игре Доннаруммы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 мая 2018, 19:54

      Молод, но растёт! В данный момент нету других вратарей молодых и растущих) хотя смотря где Милан) растёт у дунарумы ток цена и кол-во голов пропущенных

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 15:07

      Если постоянно, в угоду болельщикам отдавать, продавать и менять игроков, то может наступить момент, когда некому будет мяч с центра развести...))
      А с этим юнцом уже перехлёст в СМИ...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 мая 2018, 15:00

      На х... Он им нужен..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 14:58

      купите нашего Лунева он точно выйдет примерно за 15 а стоять будет не хуже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 16 мая 2018, 14:56

      Ливерпулю нужен классный вратарь. Стоит потратиться

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > levon_man 17 мая 2018, 01:02

      Нужен классный и стабильный...Доннарумма ещё не стабилен.

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 16 мая 2018, 14:48

      ОО немало!
      А стоит ли он столько!?

      -1
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