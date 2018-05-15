Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Хочу поднять сборную Италии на вершину мира и Европы»

    Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение и поделился планами на будущее.

    «Невыход на чемпионат мира для тех из нас, кто наблюдал за игрой команды как болельщик, было трудно принять. Думаю, каждый тренер стремится возглавить сборную своей страны.

    Я хочу быть хорошим тренером для «скуадры адзурры». Я хочу поднять Италию на вершину мира и Европы. Лига наций – первое важное обязательство, которое стартует в ближайшее время.

    Я надеюсь вернуть национальную команду на высокий уровень. Мы можем сделать это благодаря тяжелой работе», – сказал Манчини.

    Напомним, в прошедшем сезоне итальянский специалист возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в РФПЛ.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 16 мая 2018, 14:41

      Италия будет в шоке, если он их поднимет на вершину Мира, также как поднял туда зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 23:39

      Надо же что то сказать поднимающее настроение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 15 мая 2018, 22:24

      На словах ты Лев Толстой, а на деле...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 15 мая 2018, 20:38

      Как и Зенит ты поднял так и сборную Италию ты поднимешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 мая 2018, 20:37

      ты с "Зенитом" не справился, при таком ударном бюджете, какое там Скуадру Адзурру поднять
      туда аргентинцев купить нельзя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 15 мая 2018, 20:01

      Зенит уже поднял...
      Жаль Италию, не скоро, похоже, она вернется в элиту...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 19:45

      закалился.*****,для тяжёлой работы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:44

      перед приходом в Зенит такие же громкие слова говорил, а как деле получилось все знают.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Klodus 15 мая 2018, 18:32

      Он справится. Накупит аргентинцев и справится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 15 мая 2018, 18:12

      ...опозорился в Зените ...ну-ну – удачи...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11