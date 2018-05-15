Манчини: «Хочу поднять сборную Италии на вершину мира и Европы»

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение и поделился планами на будущее.

«Невыход на чемпионат мира для тех из нас, кто наблюдал за игрой команды как болельщик, было трудно принять. Думаю, каждый тренер стремится возглавить сборную своей страны.

Я хочу быть хорошим тренером для «скуадры адзурры». Я хочу поднять Италию на вершину мира и Европы. Лига наций – первое важное обязательство, которое стартует в ближайшее время.

Я надеюсь вернуть национальную команду на высокий уровень. Мы можем сделать это благодаря тяжелой работе», – сказал Манчини.

Напомним, в прошедшем сезоне итальянский специалист возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в РФПЛ.