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Манчини: «Хочу поднять сборную Италии на вершину мира и Европы»

15 мая 2018, 16:26
16

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение и поделился планами на будущее.

«Невыход на чемпионат мира для тех из нас, кто наблюдал за игрой команды как болельщик, было трудно принять. Думаю, каждый тренер стремится возглавить сборную своей страны.

Я хочу быть хорошим тренером для «скуадры адзурры». Я хочу поднять Италию на вершину мира и Европы. Лига наций – первое важное обязательство, которое стартует в ближайшее время.

Я надеюсь вернуть национальную команду на высокий уровень. Мы можем сделать это благодаря тяжелой работе», – сказал Манчини.

Напомним, в прошедшем сезоне итальянский специалист возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в РФПЛ.

Источник: Football Italia
Италия Италия Манчини Роберто
Комментарии (16)
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acer2003
1526391202
Зенит поднял,уже (((
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alp
1526391603
вот что он действительно хорошо умеет - это красиво говорить. в тренерской работе он полный ноль с минусом
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Torvald64
1526391665
Странное назначение. Уже очевидно, что главный принцип Манчини, где бы он ни работал - набрать 50 человек, которые по каким-то принципам ему подходят, а потом попытаться сделать из них что-то стоящее. Когда-то получается (МС поначалу), когда-то нет (Зенит). При этом если что-то идёт не так, начинает ныть, что ему не тех купили. Работать с теми, что есть, если они по каким-то принципам ему не подходит, не может. Тактической гибкости нет. Зато есть шлейф конфликтов. Но в сборной нельзя кого-то купить. Здесь нужно делать результат с теми, что есть. При этом конфликты должны быть исключены - тренер должен быть объединяющим фактором, который сможет работать как с безусловно положительными людьми вроде Буффона, так и с не всегда адекватными (как Балотелли), но которые могут помочь сборной. При том в принципе относительном дефиците кадров, которым сейчас располагает Италия, это всё очень тяжёлая задача, под которую Манчини вообще не подходит. Сложилось впечатление, что Манчини оказался единственным из претендентов, кто согласился работать со сборной. Моё мнение - и я надеюсь ошибиться - что Италию ждут непростые времена. "На вершину Мира и Европы" во всяком случае непонятно, с чего бы им вернуться. Уж во всяком случае, не при Манчини.
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Cules2013
1526392949
не смешите мои тапочки: 1. Манчини никогда не работал со сборными 2. Средний процент побед у его команд 54. К примеру, У Конте, которого уволили недавно с этого поста 58%. У Гвардиолы - 72%. 3. Самое главное, что Манчини за 17 лет тренерской карьеры не выиграл ни одного международного трофея.
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1bear
1526397151
...опозорился в Зените ...ну-ну – удачи...
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Klodus
1526398355
Он справится. Накупит аргентинцев и справится
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OfaZavr
1526399088
перед приходом в Зенит такие же громкие слова говорил, а как деле получилось все знают.
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baden69
1526403675
Зенит уже поднял... Жаль Италию, не скоро, похоже, она вернется в элиту...
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zigbert
1526416765
Надо же что то сказать поднимающее настроение.
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plehanov6
1526470878
Италия будет в шоке, если он их поднимет на вершину Мира, также как поднял туда зенит!
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