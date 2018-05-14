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  • Черчесов: «Игнашевич спокойно меня выслушал, а сегодня дал согласие вернуться в сборную России»

Черчесов: «Игнашевич спокойно меня выслушал, а сегодня дал согласие вернуться в сборную России»

14 мая 2018, 19:33
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

В составе россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – сказал Черчесов.

Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1526316918
Долбонавт усатый!Слов нет!
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нейтральныйкакникто
1526316949
Дааааааа.... После этого комментария полностью разуверился в адекватности Черчесова , как в тренере. Менять игрока , даже не резервного , а так , 3-го эшелона резерва , на бессильного пенсионера , хоть и с былыми заслугами........ Это как снять Мудко с министра спорта и назначить министром строительства.............
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yorgenbarenz
1526322549
Нормально,пойдёт.Тут,главное,одиннадцать игроков наскрести по всей России.До ЧМ ещё месяц,как бы кто не передумал играть за сборную,а может и того хуже: придут игрочки в РФС и скажут,поплёвывая на ковёр начальства : "Ну,чо,мужики,нам на опохмел выделяйте по 10 лямов баксов,а то играть не будем!"Придётся согласиться!
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трениришко
1526326667
ещё пожалеешь
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Александ1982
1526360588
как не сыграет сборная-Сергей достойно выступал как в клубе так и в сборной!!! настоящий мужик!!
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zigbert
1526377715
И все так чинно ,благородно.
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