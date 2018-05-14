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    Черчесов: «Игнашевич спокойно меня выслушал, а сегодня дал согласие вернуться в сборную России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

    В составе россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

    «Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

    Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – сказал Черчесов.

    Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.

    Источник: РФС

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    14.05.2018 19:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:48

      И все так чинно ,благородно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 мая 2018, 08:03

      как не сыграет сборная-Сергей достойно выступал как в клубе так и в сборной!!! настоящий мужик!!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 14 мая 2018, 22:37

      ещё пожалеешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 мая 2018, 21:29

      Нормально,пойдёт.Тут,главное,одиннадцать игроков наскрести по всей России.До ЧМ ещё месяц,как бы кто не передумал играть за сборную,а может и того хуже: придут игрочки в РФС и скажут,поплёвывая на ковёр начальства : "Ну,чо,мужики,нам на опохмел выделяйте по 10 лямов баксов,а то играть не будем!"Придётся согласиться!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 мая 2018, 19:55

      Дааааааа.... После этого комментария полностью разуверился в адекватности Черчесова , как в тренере. Менять игрока , даже не резервного , а так , 3-го эшелона резерва , на бессильного пенсионера , хоть и с былыми заслугами........ Это как снять Мудко с министра спорта и назначить министром строительства.............

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 мая 2018, 19:55

      Долбонавт усатый!Слов нет!

      3
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