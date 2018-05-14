Черчесов: «Игнашевич спокойно меня выслушал, а сегодня дал согласие вернуться в сборную России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

В составе россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

«Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе.

Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске», – сказал Черчесов.

Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.