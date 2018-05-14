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  • Вальверде: «Я недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений»

Вальверде: «Я недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений»

14 мая 2018, 08:47
7

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое недовольство после поражения в 37-м туре испанской примеры от «Леванте».

«Я крайне недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений. Но я не хочу посыпать голову пеплом, ведь нам нужно двигаться дальше.

Игра? Она получилась захватывающей. Наш соперник прекрасно воспользовался своими шансами», – цитирует Вальверде BeIN Sports.

Матч 37-го тура испанской примеры «Леванте» – «Барселона» завершился со счетом 5:4.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (7)
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Жёлто-синий
1526277484
Не чё страшного!груз ответственности хоть спал
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dmitrinho-SurguT
1526277728
Да что вы говорите! Для меня это поражение больнее, чем вылет от Ромы. Как можно было в таком ответственном матче выпустить пару не сыгранных центральных защитников? Мина просто потерялся на поле. Ужас, очень обидно за любимый клуб.
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С-Пб on-line
1526278392
Не пожалел, что посмотрел матч! Думал барса ничейку вытянет...ан нет!
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Cules2013
1526279764
Ну а кто выпустил с первых минут пару ЦЗ Мина-Вермален? Абсолютно дырявая защита была, потом Вермален вообще сломался, опять. Иньеста уже физически подседает, Месси не было даже в заявке. Вальверде снова маринует Паулиньо в запасе. С первых минут должны были играть Денис, Пау и Пике. Вот отсюда и поражение.
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Football06
1526298769
Выпустив вермалена и мину и тд. Это всё отговорки, я сам болею за Барсу но даже когда вышел Пике было забито 3 гола.. А вот ошибка была в том что он не подготовил команду к матчу как физически так и морально.. А ведь Леванте за 9 матчей до этого 7 раз выиграл 1 ничья т 1 поражение .. Обыграли до этого севилью.. А вы тут несете чушь про пару Мина Вермален.. Нет.. Он мог выташить матч если б с Денисом Суаресом Вышел Паулиньо.. А не Деревянный Пако Алькасер который за 35 минут лишь 2 коснулся мяча лишь 1 раз называли его и лишь 2 раза случайно засветился в камере вот ошибки.. Ошибка что Месси на крайняк хотя бы не было в запасе.. Ошибка всё это но ни как не вина Защиты.. Вина всей команды
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LERDAV.
1526315462
LERDAV. 100% Вина только тренера, несколько игри последняя с леванде сыпь не сыпь пепел на голову, но такая команда как Барса/Уже ЧЕМПИОН/ должна играть в новом звании Чемпионским основным составом,тем более идя на рекорд "без поражений в чемпионате" и не портить статистику команду, да и себе /из за тусовки состава/ собственного имиджа, поскольку все не нужные замены в сезоне повлияли на еще более лучший результат сезона. Оправдание на бережливость перед игрой после чемпионата СМЕХАТВОРНО
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neofizer
1526376390
доволен остался тот,кто ТС на этот "спектакль" в будке поставил..
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