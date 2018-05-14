Вальверде: «Я недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений»

доволен остался тот,кто ТС на этот "спектакль" в будке поставил..
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое недовольство после поражения в 37-м туре испанской примеры от «Леванте».
«Я крайне недоволен тем, что мы не смогли завершить сезон без поражений. Но я не хочу посыпать голову пеплом, ведь нам нужно двигаться дальше.
Игра? Она получилась захватывающей. Наш соперник прекрасно воспользовался своими шансами», – цитирует Вальверде BeIN Sports.
Матч 37-го тура испанской примеры «Леванте» – «Барселона» завершился со счетом 5:4.