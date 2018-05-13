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    Каррера – о сезоне: «Больше негатива, чем позитива»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги завершившегося сезона для московского клуба.

    «От сезона больше негатива, чем позитива. У нас был шанс заработать серебро, выйти напрямую в Лигу чемпионов. Мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным.

    Думаю, самый позитивный момент для нас – 18-матчевая беспроигрышная серия. Она позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата», – сказал Каррера.

    «Спартак» занял третье место в РФПЛ, дошел до 1/2 финала Кубка России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 16:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2018, 22:26

      Карьера! Максим! Не переживай ты так. Всё будет нормуль.. Локомотиву тоже надо..
      Ну,а что касается ЦСКА,то тут сам понимаешь.. В следующем годе будет интереснее..

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 22:20

      Вспомните начало сезона, с чего всё началось.
      Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ!
      Десять туров Спартак ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков.
      Затем ситуацию выправили, но концовку СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо!
      Последнюю игру 30 тура ПРОИГРАЛИ Динамо и пролетели мимо серебра и группового этапа.
      В квалификации предстоит бороться.
      Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации.
      Эта незавидная участь досталась Спартаку.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех.
      .
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!!
      Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ.
      Что "заслужили", то и получили.

      Александр Бубнов писал, что шансов на серебро у Спартака больше.
      А я, за пять дней до игры, написал, что у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у Спартака.
      Писал, что если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Динамо ВЫИГРАЕТ у Спартака.
      Спартак в функциональной ЯМЕ пребывает.
      Последняя игра тура показала, что спартаковского духа у команды НЕТ.
      А на нет и серебряных медалей НЕТ!

      Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне!
      А Суперкубок выиграли благодаря Безбородову и цены вопроса.
      А всё потому, что ЗАБЕСПЛАТНО так не судят, а подсуживают.
      Безбородов УКРАЛ Суперкубок у Локомотива и вручил Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 20:22

      Совсем провальным сезон назвать нельзя,свои чемпионские полномочия Спартак сложил лишь в предпоследнем туре.

      3
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      Рейтинг: +1311

      Taps 13 мая 2018, 19:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Больше негатива ?
      Ну и вали на родину ...

      -5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 19:18

      конечно если сравнивать с прошлым сезоном то в этом больше негатива, но все же не так он плох, еще бы концовку не провалили жестко тогда можно было бы назвать сезон даже хорошим.

      4
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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК 13 мая 2018, 17:09

      наверное нужно запретить клубам заключать договора с букмекерскими конторами! Спартак один самых главных клубов в сливах ставок. Сегодня нужнош играть было, а не катят вату. Ведь винлайн сегодня не заплатит всем, даже и с вариантами. Позор Спартаку!

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > СЛЭЙК 13 мая 2018, 18:29

      если че Лига Ставок - генеральный спонсор РПФЛ)))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2018, 17:07

      Чемпионство не передаётся по наследству, за него борются до
      конца чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +18

      MANUD 13 мая 2018, 16:50

      все таки Карера бессилен против менталитета разных структур ,заинтересованных в постоянной смене тренеров и распила денег...Федун не почувствовал момент и не поступил как Геркус из Локо...нужно было заявить о том,что вне зависимости от результата Карера остается на следующий сезон.Он этого не сделал и в итоге та массированная атака на Спартак в СМИ со стороны всех заинтересованных лиц привело к тому,что спартак вышел на матч на мандраже...Теперь болельщики должны выступить с заявление о полной поддержки Кареры.Обратите внимание,провалы были у всех,но ни про одну команду так не давили как на Спартак.А про 18 матчей безпроигрыша никто и словом не обмолвился.Гинер оберег свою команду от ненужных статей в СМИ,помните конфликт Мусы и Гончаренко,слухи о том,что Гончаренко уходит?никаких статей.Пока Спартак не уберет кланы,которые борются за финансовые потоки - успехов не будет.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > MANUD 13 мая 2018, 18:23

      Совершенно верно. Такой вакханалии в прессе, как вокруг Спартака, ни у одной команды Премьер - Лиги нет. Все эти так называемые эксперты и разные "бывшие" истерили по каждому поводу, да и без повода тоже. Уже желал Федуну набраться терпения и не "рубить с плеча". Будем надеяться что и он, и Каррера, и футболисты будут поменьше читать эту чушь и спокойно готовиться к следующему сезону.

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      Рейтинг: +295

      dudarik 13 мая 2018, 16:45

      Дааа, концовку смазали просто п...ец.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 16:45

      «Спартак» занял третье место в РФПЛ, дошел до 1/2 финала Кубка России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. Нормальный сезон другие и этого не достигли

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