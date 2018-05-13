Каррера – о сезоне: «Больше негатива, чем позитива»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги завершившегося сезона для московского клуба.

«От сезона больше негатива, чем позитива. У нас был шанс заработать серебро, выйти напрямую в Лигу чемпионов. Мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным.

Думаю, самый позитивный момент для нас – 18-матчевая беспроигрышная серия. Она позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата», – сказал Каррера.

«Спартак» занял третье место в РФПЛ, дошел до 1/2 финала Кубка России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

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