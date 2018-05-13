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Каррера – о сезоне: «Больше негатива, чем позитива»

13 мая 2018, 16:39
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал итоги завершившегося сезона для московского клуба.

«От сезона больше негатива, чем позитива. У нас был шанс заработать серебро, выйти напрямую в Лигу чемпионов. Мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным.

Думаю, самый позитивный момент для нас – 18-матчевая беспроигрышная серия. Она позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата», – сказал Каррера.

«Спартак» занял третье место в РФПЛ, дошел до 1/2 финала Кубка России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Garrincha58
1526219103
«Спартак» занял третье место в РФПЛ, дошел до 1/2 финала Кубка России и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. Нормальный сезон другие и этого не достигли
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dudarik
1526219131
Дааа, концовку смазали просто п...ец.
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MANUD
1526219422
все таки Карера бессилен против менталитета разных структур ,заинтересованных в постоянной смене тренеров и распила денег...Федун не почувствовал момент и не поступил как Геркус из Локо...нужно было заявить о том,что вне зависимости от результата Карера остается на следующий сезон.Он этого не сделал и в итоге та массированная атака на Спартак в СМИ со стороны всех заинтересованных лиц привело к тому,что спартак вышел на матч на мандраже...Теперь болельщики должны выступить с заявление о полной поддержки Кареры.Обратите внимание,провалы были у всех,но ни про одну команду так не давили как на Спартак.А про 18 матчей безпроигрыша никто и словом не обмолвился.Гинер оберег свою команду от ненужных статей в СМИ,помните конфликт Мусы и Гончаренко,слухи о том,что Гончаренко уходит?никаких статей.Пока Спартак не уберет кланы,которые борются за финансовые потоки - успехов не будет.
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vladimir-7
1526220467
Чемпионство не передаётся по наследству, за него борются до конца чемпионата.
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СЛЭЙК
1526220555
наверное нужно запретить клубам заключать договора с букмекерскими конторами! Спартак один самых главных клубов в сливах ставок. Сегодня нужнош играть было, а не катят вату. Ведь винлайн сегодня не заплатит всем, даже и с вариантами. Позор Спартаку!
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OfaZavr
1526228327
конечно если сравнивать с прошлым сезоном то в этом больше негатива, но все же не так он плох, еще бы концовку не провалили жестко тогда можно было бы назвать сезон даже хорошим.
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Taps
1526229550
Больше негатива ? Ну и вали на родину ...
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zigbert
1526232164
Совсем провальным сезон назвать нельзя,свои чемпионские полномочия Спартак сложил лишь в предпоследнем туре.
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Виктор12
1526239241
Вспомните начало сезона, с чего всё началось. Чемпионат начался, а Спартак продолжал бурно ПРАЗДНОВАТЬ! Десять туров Спартак ПРОВАЛИЛ и не досчитался многих очков. Затем ситуацию выправили, но концовку СМАЗАЛИ и с Кубком России ПРОЛЕТЕЛИ мимо! Последнюю игру 30 тура ПРОИГРАЛИ Динамо и пролетели мимо серебра и группового этапа. В квалификации предстоит бороться. Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации. Эта незавидная участь досталась Спартаку. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех. . Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!! Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ. Что "заслужили", то и получили. Александр Бубнов писал, что шансов на серебро у Спартака больше. А я, за пять дней до игры, написал, что у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у Спартака. Писал, что если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Динамо ВЫИГРАЕТ у Спартака. Спартак в функциональной ЯМЕ пребывает. Последняя игра тура показала, что спартаковского духа у команды НЕТ. А на нет и серебряных медалей НЕТ! Вот вам слагаемые НЕУТЕШИТЕЛЬНОГО выступления Спартака в этом сезоне! А Суперкубок выиграли благодаря Безбородову и цены вопроса. А всё потому, что ЗАБЕСПЛАТНО так не судят, а подсуживают. Безбородов УКРАЛ Суперкубок у Локомотива и вручил Спартаку.
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за ЦСКА с 1980г
1526239580
Карьера! Максим! Не переживай ты так. Всё будет нормуль.. Локомотиву тоже надо.. Ну,а что касается ЦСКА,то тут сам понимаешь.. В следующем годе будет интереснее..
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