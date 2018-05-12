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  • Гранквист – об уходе из «Краснодара»: «Это все из-за жены. По Швеции скучаем»

Гранквист – об уходе из «Краснодара»: «Это все из-за жены. По Швеции скучаем»

12 мая 2018, 01:27
6

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о планах на будущее.

– Как я буду отмечать уход из клуба? На поле после игры, потому что на следующее утро нужно лететь в Швецию. Самый запоминающийся матч? Против «Реал Сосьедад», когда мы впервые попали в групповой этап Лиги Европы.

– Как считаете, до какой стадии пройдет сборная Швеции на чемпионате мира?

– Я надеюсь, что мы выйдем из группы и попадем на сборную

– Вы хотели бы продолжить карьеру в «Краснодаре»?

– Это все из-за жены. Пять лет в Краснодаре – это достаточно много, по Швеции скучаем.

Напомним, что игрок покинет команду по окончании сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Швеция Гранквист Андреас
Комментарии (6)
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ДАША Д
1526099852
Жене надоело сидеть дома, хочется на работу.
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Бухбух
1526105567
На сборную ... чего ?
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Retiremen_VMF
1526107160
Он поступает как мужчина. За год предупредил, жопой не виляет. Отличный игрок и капитан. Очень много сделал для клуба. Спасибо ему!
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mihail200606
1526115208
как то логики не наблюдается - "это все изза жены" , но "по швеции скучаем вместе"...))) короче. видимо он каблук.. сказала к маме значит к маме..
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OfaZavr
1526143305
жаль если только из-за желания жены уходит.
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