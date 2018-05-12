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    Гранквист – об уходе из «Краснодара»: «Это все из-за жены. По Швеции скучаем»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о планах на будущее.

    – Как я буду отмечать уход из клуба? На поле после игры, потому что на следующее утро нужно лететь в Швецию. Самый запоминающийся матч? Против «Реал Сосьедад», когда мы впервые попали в групповой этап Лиги Европы.

    – Как считаете, до какой стадии пройдет сборная Швеции на чемпионате мира?

    – Я надеюсь, что мы выйдем из группы и попадем на сборную

    – Вы хотели бы продолжить карьеру в «Краснодаре»?

    – Это все из-за жены. Пять лет в Краснодаре – это достаточно много, по Швеции скучаем.

    Напомним, что игрок покинет команду по окончании сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 01:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:41

      жаль если только из-за желания жены уходит.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2018, 11:53

      как то логики не наблюдается - "это все изза жены" , но "по швеции скучаем вместе"...)))
      короче. видимо он каблук.. сказала к маме значит к маме..

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 12 мая 2018, 09:39

      Он поступает как мужчина. За год предупредил, жопой не виляет. Отличный игрок и капитан. Очень много сделал для клуба. Спасибо ему!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 мая 2018, 09:12

      На сборную ... чего ?

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 мая 2018, 07:37

      Жене надоело сидеть дома, хочется на работу.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > ДАША Д 12 мая 2018, 09:01

      Сильно жарко...

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