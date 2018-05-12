Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о планах на будущее.

– Как я буду отмечать уход из клуба? На поле после игры, потому что на следующее утро нужно лететь в Швецию. Самый запоминающийся матч? Против «Реал Сосьедад», когда мы впервые попали в групповой этап Лиги Европы.

– Как считаете, до какой стадии пройдет сборная Швеции на чемпионате мира?

– Я надеюсь, что мы выйдем из группы и попадем на сборную

– Вы хотели бы продолжить карьеру в «Краснодаре»?

– Это все из-за жены. Пять лет в Краснодаре – это достаточно много, по Швеции скучаем.

Напомним, что игрок покинет команду по окончании сезона.