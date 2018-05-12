Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Уфы»: «Если Семак захочет уйти в «Зенит», препятствий точно чинить не будем»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что главный тренер уфимцев Сергей Семак может возглавить «Зенит».

    «Зенит» на нас по поводу Семака не выходил. Но я не раз говорил, что если у Сергея Богдановича будет предложение от гранда, мы препятствовать не будем. Такая опция в его контракте есть. Информация о его возможном уходе появляется довольно часто. Поэтому мы спокойно относимся к таким новостям.

    Но, конечно, нам будет очень приятно, если наш тренер возглавит такой клуб. Иными словами, будем горды, если Сергей Богданович станет главным тренером «Зенита». Никаких препятствий точно чинить не будем! Если люди так растут, прогрессируют, это надо только приветствовать», – сказал Газизов.

    Corriere della Serra: На следующей неделе Манчини возглавит сборную Италии

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:24

      Если уйдет Семак, Уфе будет трудно будет сохранить состав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 12 мая 2018, 04:43

      Пора определиться "ЗЕНИТУ", дать работать своим , а не кормить ВАРЯГОВ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11