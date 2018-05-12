Гендиректор «Уфы»: «Если Семак захочет уйти в «Зенит», препятствий точно чинить не будем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о том, что главный тренер уфимцев Сергей Семак может возглавить «Зенит».

«Зенит» на нас по поводу Семака не выходил. Но я не раз говорил, что если у Сергея Богдановича будет предложение от гранда, мы препятствовать не будем. Такая опция в его контракте есть. Информация о его возможном уходе появляется довольно часто. Поэтому мы спокойно относимся к таким новостям.

Но, конечно, нам будет очень приятно, если наш тренер возглавит такой клуб. Иными словами, будем горды, если Сергей Богданович станет главным тренером «Зенита». Никаких препятствий точно чинить не будем! Если люди так растут, прогрессируют, это надо только приветствовать», – сказал Газизов.

Corriere della Serra: На следующей неделе Манчини возглавит сборную Италии