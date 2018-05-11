Дзюба: «Готов рвать соперников за сборную России»

С саудитами ты ещё пригодишься, а с остальными забудешь, как рвать.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступающий на правах аренды в тульском «Арсенале», поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира.
– Артем, вас в сборную вызвали. Поздравляем!
– Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...
– На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.
– Да? Отлично! Большое спасибо!
– Готовы рвать соперников за сборную России?
– Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился!