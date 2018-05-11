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    Дзюба: «Готов рвать соперников за сборную России»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, выступающий на правах аренды в тульском «Арсенале», поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира.

    – Артем, вас в сборную вызвали. Поздравляем!

    – Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу...

    – На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

    – Да? Отлично! Большое спасибо!

    – Готовы рвать соперников за сборную России?

    – Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную – это большая честь. Я к этому очень стремился!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 12:53
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 мая 2018, 08:19

      С саудитами ты ещё пригодишься, а с остальными забудешь, как рвать.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 мая 2018, 20:05

      Удачи Артем, наконец то, а то без тебя пипец они мертвяки, верни сборную в свое русло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:42

      Очень грозное и страшное заявление. Посмотрим как будет на деле.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 мая 2018, 19:31

      Рви бумагу в сортире, полено деревянное.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 18:33

      ну все, всем соперникам капец))) тополь разбушевался))

      5
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 мая 2018, 18:12

      Фурсенко тоже говорил, что Зенит вот сейчас будет всех рвать.... ДО РВАЛСЯ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 мая 2018, 18:10

      Самонадеянный идиот. Игрок тульского Арсенала будет рвать оборону Испании, Германии, Франции? Для начала, порви хотя бы саудов. Короче, Дзюбиньо, - "от винта".

      3
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 мая 2018, 16:54

      ********* и говнюк, рвать он будет, а до этого кто и что мешало? ДЕРЬМО!!!

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 мая 2018, 16:30

      Жопу не порви.

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 11 мая 2018, 16:10

      сыграем как самойлова вчера на евровидении

      1
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