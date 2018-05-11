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    При Геркусе «Локомотив» стал в 10 раз меньше тратить на трансферы, чем при Смородской

    За два года управления «Локомотивом» президент клуба Илья Геркус добился снижения затрат на трансферы. При этом команды стала показывать результат – чемпионство, победа в Кубке России и выход в Лигу чемпионов.

    Всего за два года клуб стал тратить на трансферы примерно в 10 раз меньше, чем при предыдущем президенте – Ольге Смородской.

    С Геркусом «Локо» потратил на трансферы около 10,8 миллиона евро, при Смородской этот показатель находился на отметке в 96,7 миллиона. Доходы соответственно составили 4,3 миллиона и 70,6.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 10:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 12 мая 2018, 13:47

      таких менеджеров да в управление РФС, да только там муткопрофурсетки рулят, им ближе методы смородской а не Геркуса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:21

      Во многом это заслуга Семина.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 мая 2018, 15:39

      Смородская: "Безусловно Яяя причастна к семидесятимиллионным доходам клуба"...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 мая 2018, 15:09

      Просто хороший президент и знает своё дело, а сова была стервой и мразью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 мая 2018, 15:01

      Зенит надеюсь читает это? Очень хорошие пособие для них)

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 мая 2018, 12:06

      В новом сезоне придётся тратиться. Ведущие игроки или собираются разбегаться(типа Миранчуков), или старики.Нужно усиление.

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > multiscan 11 мая 2018, 12:41

      Мне вот слабо верится, что кто-то не захочет поиграть в лиге чемпионов)

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 11:08

      смородская конечно с ветром в голове и вообще мимо футбола, но я думаю достаточно приводить идиотскую статистику, не отражающую сути дела, только для того, чтобы возвести геркуса в ранг спасителя локомотива - вся его заслуга заключается в том, что он просто не мешал делать Палычу свое дело, а в том, чтобы экономить, много ума не надо - ум требуется для заключения выгодных трансферов, как по покупке, так и продаже игроков, ни в том, ни в другом президент пока замечен не был ...трансферов ноль, арена полупустая - кому поете дифирамбы? человеку, который на волне успеха Семина, не упускает возможность покрасоваться собой?

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Боцман59rus 11 мая 2018, 11:21

      В чем прикол каждый раз искать кто был главным творцом победы? Каждый внес вклад в эту победу (кто то чуть больше, кто то чуть меньше). Семин гений, это без вопросов, но кто знает как бы сложился сезон, если бы не протащили Фарфана, от трансфера которого Семин был не в восторге. Если бы не убрали Майкона, которого Семин хотел оставить.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > iluha1907 11 мая 2018, 11:30

      этого творца нашли без меня, а я, как раз им и отвечаю - не нужно искусственно создавать героев, надо просто радоваться победе.)))

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Боцман59rus 11 мая 2018, 12:00

      Ну в своем посте ты ясно дал понять что все лавры для Семина, а Геркус так, просто не мешал.

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 11 мая 2018, 11:08

      Отличный менеджер

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      Рейтинг: +2051

      almanev 11 мая 2018, 11:07

      Скоро будет новость: Геркус - Господь Бог!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 мая 2018, 10:47

      Логично.Большинство игроков чемпионского состава, она приобрела же

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Тraumtanzеr 11 мая 2018, 13:46

      серьезно? а кого? Пейчинович и Ману пришли бесплатно, и Игнатьев за копейки... Все!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Diesel133 11 мая 2018, 14:08

      а, Коломейцев еще.

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