При Геркусе «Локомотив» стал в 10 раз меньше тратить на трансферы, чем при Смородской

За два года управления «Локомотивом» президент клуба Илья Геркус добился снижения затрат на трансферы. При этом команды стала показывать результат – чемпионство, победа в Кубке России и выход в Лигу чемпионов.

Всего за два года клуб стал тратить на трансферы примерно в 10 раз меньше, чем при предыдущем президенте – Ольге Смородской.

С Геркусом «Локо» потратил на трансферы около 10,8 миллиона евро, при Смородской этот показатель находился на отметке в 96,7 миллиона. Доходы соответственно составили 4,3 миллиона и 70,6.