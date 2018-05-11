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  • При Геркусе «Локомотив» стал в 10 раз меньше тратить на трансферы, чем при Смородской

При Геркусе «Локомотив» стал в 10 раз меньше тратить на трансферы, чем при Смородской

11 мая 2018, 10:40
16

За два года управления «Локомотивом» президент клуба Илья Геркус добился снижения затрат на трансферы. При этом команды стала показывать результат – чемпионство, победа в Кубке России и выход в Лигу чемпионов.

Всего за два года клуб стал тратить на трансферы примерно в 10 раз меньше, чем при предыдущем президенте – Ольге Смородской.

С Геркусом «Локо» потратил на трансферы около 10,8 миллиона евро, при Смородской этот показатель находился на отметке в 96,7 миллиона. Доходы соответственно составили 4,3 миллиона и 70,6.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга Геркус Илья
Комментарии (16)
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Тraumtanzеr
1526024838
Логично.Большинство игроков чемпионского состава, она приобрела же
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almanev
1526026020
Скоро будет новость: Геркус - Господь Бог!
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Fanfurik
1526026107
Отличный менеджер
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Боцман59rus
1526026129
смородская конечно с ветром в голове и вообще мимо футбола, но я думаю достаточно приводить идиотскую статистику, не отражающую сути дела, только для того, чтобы возвести геркуса в ранг спасителя локомотива - вся его заслуга заключается в том, что он просто не мешал делать Палычу свое дело, а в том, чтобы экономить, много ума не надо - ум требуется для заключения выгодных трансферов, как по покупке, так и продаже игроков, ни в том, ни в другом президент пока замечен не был ...трансферов ноль, арена полупустая - кому поете дифирамбы? человеку, который на волне успеха Семина, не упускает возможность покрасоваться собой?
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multiscan
1526029598
В новом сезоне придётся тратиться. Ведущие игроки или собираются разбегаться(типа Миранчуков), или старики.Нужно усиление.
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Челнинец
1526040104
Зенит надеюсь читает это? Очень хорошие пособие для них)
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Федя Кабак
1526040596
Просто хороший президент и знает своё дело, а сова была стервой и мразью
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Антон bx14e
1526042349
Смородская: "Безусловно Яяя причастна к семидесятимиллионным доходам клуба"...
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zigbert
1526055701
Во многом это заслуга Семина.
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юрий николаевич
1526122029
таких менеджеров да в управление РФС, да только там муткопрофурсетки рулят, им ближе методы смородской а не Геркуса.
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