Главные новости дня. «Тосно» – обладатель Кубка России, Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление арбитра

Обладателем Кубка России стал «Тосно», переигравший в финале «Авангард».
На следующей неделе в «Спартаке» обсудят будущее Карреры.
Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», известны и другие назначения на матчи 30 тура РФПЛ.
«Краснодар» сообщил об уходе из клуба Гранквиста и Жоаозиньо.
«Локомотив» может переехать на несколько матчей в «Лужники».
В «Атлетико» раскритиковали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна.
Аргентина передала список из 400 хулиганов, которых не пустят на ЧМ-2018.
Месси не получит дисквалификацию за оскорбление арбитра.
Левандовски не покинет «Баварию».
В «Виссел Кобэ» удивлены информацией о контракте с Иньестой.
Источник: Бомбардир.ру