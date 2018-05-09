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  • Главные новости дня. «Тосно» – обладатель Кубка России, Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление арбитра

Главные новости дня. «Тосно» – обладатель Кубка России, Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление арбитра

9 мая 2018, 21:10
1

Обладателем Кубка России стал «Тосно», переигравший в финале «Авангард».

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Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», известны и другие назначения на матчи 30 тура РФПЛ.

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В «Атлетико» раскритиковали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна.

Аргентина передала список из 400 хулиганов, которых не пустят на ЧМ-2018.

Месси не получит дисквалификацию за оскорбление арбитра.

Левандовски не покинет «Баварию».

В «Виссел Кобэ» удивлены информацией о контракте с Иньестой.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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olegiovchenko
1525894311
а зря,может нахлобучить оленя?
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