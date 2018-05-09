Главные новости дня. «Тосно» – обладатель Кубка России, Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление арбитра

Обладателем Кубка России стал «Тосно», переигравший в финале «Авангард».

На следующей неделе в «Спартаке» обсудят будущее Карреры.

Карасев обслужит матч «Спартак» – «Динамо», известны и другие назначения на матчи 30 тура РФПЛ.

«Краснодар» сообщил об уходе из клуба Гранквиста и Жоаозиньо.

«Локомотив» может переехать на несколько матчей в «Лужники».

В «Атлетико» раскритиковали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна.

Аргентина передала список из 400 хулиганов, которых не пустят на ЧМ-2018.

Месси не получит дисквалификацию за оскорбление арбитра.

Левандовски не покинет «Баварию».

В «Виссел Кобэ» удивлены информацией о контракте с Иньестой.