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    В «Атлетико» назвали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна неподобающим

    Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин считает неподобающим поведение представителей «Барселоны» относительно форварда мадридской команды Антуана Гризманна. Напомним, «Барселона» вступила в переговоры с футболистом на счет возможности трансфера предстоящим летом.

    «Мы недовольны поведением представителей «Барселоны». Как президента, футболистов, так и членов совета директоров клуба, которые высказываются о будущем футболиста с действующим контрактом. Тем более, когда это происходит в преддверии финала еврокубка. Все это говорит об абсолютном неуважении по отношению к «Атлетико» и его болельщикам.

    Позиция «Атлетико» по этому вопросу предельно четкая. Мы множество раз озвучивали ее. Мы никогда не вели переговоры о продаже Гризманна и не собираемся это делать.

    Всего несколько месяцев назад я лично сообщил президенту «Барселоны», что Антуан не продается. Я также сказал ему, что его неподобающее поведение нарушает целостность нашего чемпионата. Тем более учитывая, что мы боремся за титул, а «Барселона» постоянно оказывает давление на одного из наших ведущих игроков.

    Я сообщил Бартомеу, что в том случае, если Гризманн воспользуется правом расторжения контракта из-за прессинга со стороны «Барселоны», то «Атлетико» вправе будет требовать компенсацию за неподобающее поведение.

    С нас довольно! Пора это прекращать! Надеюсь, все это подействует на «Барселону», а мы сможем подготовиться к финалу Лиги Европы должным образом, и болельщики «Атлетико» насладятся игрой», – заявил Марин.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    09.05.2018 09:30
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:13

      Хотелось бы посмотреть,какую компенсацию получит Атлетико за "неподобающее поведение Барселоны". В этом заявлении большое сомнение.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 13:35

      Нам тут каждое второе новостное издание втирало, что Гризманн хотел уйти прошлым летом, но остался в клубе из-за трансферного бана, из солидарности. Говорили о том самом пункте контракта с отступными в 100 млн, который активируется в это летнее ТО. Короче, все в один голос говорили, что Гризманн уйдёт этим летом, вопрос куда только.
      А теперь такое откровение от Марина.
      ???
      Про давление на игрока/клуб читать смешно. Что-то я не слышал подобных заявлений в адрес других клубов. Игроки Атлетико больше никому, кроме Барсы не нужны. Никакие другие клубы, по мнению Марина, не мешают играть Атлетико в ЛЕ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 12:21

      Ну там же Месси хотел, чтоб Гризманна купили. Вот все и закрутилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      VITOLD37 9 мая 2018, 11:41

      Бред сивой кобылы, очередная утка, прежде чем гнать на барсу посмотрите последние новости по Гризману, то в реал уходит, то в юве, то с барсой договорились за 88 мл, все брехня, читать тошно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:29

      согласен, так поступать не правильно в обход клуба да еще и на финише сезона, когда в важных матчах ничего не должно отвлекать игроков.

      4
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > OfaZavr 9 мая 2018, 21:19

      Еще зимой говорили, что француз имеет право начать переговоры с другими клубами, что рук-во Атлетико не будет препятствовать Гризманну уйти за отступные 100 млн.
      А щас заговорили иначе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sola 10 мая 2018, 09:24

      ну все равно переговоры лучше начинать после окончания сезона а сейчас игроки и команды решают важные задачи и отвлекать не стоит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 9 мая 2018, 11:22

      В футболе не принято, чтобы клуб, желающий приобрести игрока контактировал и договаривался напрямую с игроком, минуя клуб, за который тот выступает. По правилам Барселона должна была обратиться с официальным запросом о трансфере в стан мадридцев, а они, учитывая все остальные предложения других клубов должны уже обсудив все с самим Антуаном принимать решение о его продаже в ту или иную команду.
      По факту руководство Барсы решило, что они самые умные, встретившись с игроком, наобещав ему золотые горы, 7й номер, и т.д. и т.п., тем самым проявляя неуважение не только к Атлетико, за спиной которого все это происходило, но и к Реалу, Ман Юнайтед, Ман Сити, ПСЖ и другим клубам, которые также хотели бы приобрести игрока в свою команду, но подобным образом не поступали.
      Особенно это актуально, учитывая, что сезон не окончен и у Атлетико впереди важнейший матч, в котором Гризманн будет думать не о победе и трофее для команды, а о сине-гранатовой сказке, которую ему нарисовали ручкой в предварительном соглашении сторон...

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Maxi_7 9 мая 2018, 17:06

      Это же команда "инопланетянина". Им всё можно.

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 мая 2018, 11:02

      Что за бред он несёт? Какое давление? Таких слухов по 10 за неделю. И что теперь надо плакать и ныть? У игрока есть контракт с клубом. Он должен его отрабатывать несмотря на слухи. А если они не могут замотивировать своих игроков то это их личные проблемы. Причём тут конкуренты? У Барселоны каждый второй игрок в спросе, их тоже сватают в другие клубы. Но все играют и клуб не ноет.

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Jenea83 9 мая 2018, 11:24

      Слухи никто не запрещает. Запрещено встречаться и проводить переговоры с игроком тайком от клуба за который тот выступает.

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola > Maxi_7 9 мая 2018, 21:22

      Да почему тайком? Еще зимой Гриззи разрешили контактировать с представителями других клубов, в частности - с Барсой.

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Sola 9 мая 2018, 22:42

      Я такого не помню, да и это в принципе невозможно, так как запрещено правилами. Атлетико действительно сократил сумму отступных за Гризманна с 200 до 100 миллионов, но при этом все команды должны направлять запрос сначала в клуб, а не встречаться напрямую с игроком посреди сезона.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 9 мая 2018, 10:41

      В очередной раз проявилась гаденькая сущность путалоны.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 мая 2018, 10:17

      во как ,контракты заключают ....

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 мая 2018, 09:44

      Офигели барсуки!!!

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