В «Атлетико» назвали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна неподобающим

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин считает неподобающим поведение представителей «Барселоны» относительно форварда мадридской команды Антуана Гризманна. Напомним, «Барселона» вступила в переговоры с футболистом на счет возможности трансфера предстоящим летом.

«Мы недовольны поведением представителей «Барселоны». Как президента, футболистов, так и членов совета директоров клуба, которые высказываются о будущем футболиста с действующим контрактом. Тем более, когда это происходит в преддверии финала еврокубка. Все это говорит об абсолютном неуважении по отношению к «Атлетико» и его болельщикам.

Позиция «Атлетико» по этому вопросу предельно четкая. Мы множество раз озвучивали ее. Мы никогда не вели переговоры о продаже Гризманна и не собираемся это делать.

Всего несколько месяцев назад я лично сообщил президенту «Барселоны», что Антуан не продается. Я также сказал ему, что его неподобающее поведение нарушает целостность нашего чемпионата. Тем более учитывая, что мы боремся за титул, а «Барселона» постоянно оказывает давление на одного из наших ведущих игроков.

Я сообщил Бартомеу, что в том случае, если Гризманн воспользуется правом расторжения контракта из-за прессинга со стороны «Барселоны», то «Атлетико» вправе будет требовать компенсацию за неподобающее поведение.

С нас довольно! Пора это прекращать! Надеюсь, все это подействует на «Барселону», а мы сможем подготовиться к финалу Лиги Европы должным образом, и болельщики «Атлетико» насладятся игрой», – заявил Марин.