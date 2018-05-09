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  • В «Атлетико» назвали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна неподобающим

В «Атлетико» назвали поведение «Барселоны» в отношении Гризманна неподобающим

9 мая 2018, 09:30
16

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин считает неподобающим поведение представителей «Барселоны» относительно форварда мадридской команды Антуана Гризманна. Напомним, «Барселона» вступила в переговоры с футболистом на счет возможности трансфера предстоящим летом.

«Мы недовольны поведением представителей «Барселоны». Как президента, футболистов, так и членов совета директоров клуба, которые высказываются о будущем футболиста с действующим контрактом. Тем более, когда это происходит в преддверии финала еврокубка. Все это говорит об абсолютном неуважении по отношению к «Атлетико» и его болельщикам.

Позиция «Атлетико» по этому вопросу предельно четкая. Мы множество раз озвучивали ее. Мы никогда не вели переговоры о продаже Гризманна и не собираемся это делать.

Всего несколько месяцев назад я лично сообщил президенту «Барселоны», что Антуан не продается. Я также сказал ему, что его неподобающее поведение нарушает целостность нашего чемпионата. Тем более учитывая, что мы боремся за титул, а «Барселона» постоянно оказывает давление на одного из наших ведущих игроков.

Я сообщил Бартомеу, что в том случае, если Гризманн воспользуется правом расторжения контракта из-за прессинга со стороны «Барселоны», то «Атлетико» вправе будет требовать компенсацию за неподобающее поведение.

С нас довольно! Пора это прекращать! Надеюсь, все это подействует на «Барселону», а мы сможем подготовиться к финалу Лиги Европы должным образом, и болельщики «Атлетико» насладятся игрой», – заявил Марин.

Источник: ФК «Атлетико Мадрид»
Испания. Примера Трансферы Атлетико Барселона Гризманн Антуан Бартомеу Жозеп
Комментарии (16)
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VIPded
1525848259
Офигели барсуки!!!
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BAIv
1525850277
во как ,контракты заключают ....
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Shotlandets86
1525851695
В очередной раз проявилась гаденькая сущность путалоны.
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Jenea83
1525852947
Что за бред он несёт? Какое давление? Таких слухов по 10 за неделю. И что теперь надо плакать и ныть? У игрока есть контракт с клубом. Он должен его отрабатывать несмотря на слухи. А если они не могут замотивировать своих игроков то это их личные проблемы. Причём тут конкуренты? У Барселоны каждый второй игрок в спросе, их тоже сватают в другие клубы. Но все играют и клуб не ноет.
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Maxi_7
1525854177
В футболе не принято, чтобы клуб, желающий приобрести игрока контактировал и договаривался напрямую с игроком, минуя клуб, за который тот выступает. По правилам Барселона должна была обратиться с официальным запросом о трансфере в стан мадридцев, а они, учитывая все остальные предложения других клубов должны уже обсудив все с самим Антуаном принимать решение о его продаже в ту или иную команду. По факту руководство Барсы решило, что они самые умные, встретившись с игроком, наобещав ему золотые горы, 7й номер, и т.д. и т.п., тем самым проявляя неуважение не только к Атлетико, за спиной которого все это происходило, но и к Реалу, Ман Юнайтед, Ман Сити, ПСЖ и другим клубам, которые также хотели бы приобрести игрока в свою команду, но подобным образом не поступали. Особенно это актуально, учитывая, что сезон не окончен и у Атлетико впереди важнейший матч, в котором Гризманн будет думать не о победе и трофее для команды, а о сине-гранатовой сказке, которую ему нарисовали ручкой в предварительном соглашении сторон...
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OfaZavr
1525854544
согласен, так поступать не правильно в обход клуба да еще и на финише сезона, когда в важных матчах ничего не должно отвлекать игроков.
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VITOLD37
1525855279
Бред сивой кобылы, очередная утка, прежде чем гнать на барсу посмотрите последние новости по Гризману, то в реал уходит, то в юве, то с барсой договорились за 88 мл, все брехня, читать тошно
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Бухбух
1525857695
Ну там же Месси хотел, чтоб Гризманна купили. Вот все и закрутилось.
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Cules2013
1525862149
Нам тут каждое второе новостное издание втирало, что Гризманн хотел уйти прошлым летом, но остался в клубе из-за трансферного бана, из солидарности. Говорили о том самом пункте контракта с отступными в 100 млн, который активируется в это летнее ТО. Короче, все в один голос говорили, что Гризманн уйдёт этим летом, вопрос куда только. А теперь такое откровение от Марина. ??? Про давление на игрока/клуб читать смешно. Что-то я не слышал подобных заявлений в адрес других клубов. Игроки Атлетико больше никому, кроме Барсы не нужны. Никакие другие клубы, по мнению Марина, не мешают играть Атлетико в ЛЕ?
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zigbert
1525871598
Хотелось бы посмотреть,какую компенсацию получит Атлетико за "неподобающее поведение Барселоны". В этом заявлении большое сомнение.
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