Румменигге: «Левандовски останется игроком «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского.
«Не стоит волноваться по этому поводу. Он останется игроком «Баварии» на следующий сезон», – цитирует немца издание Bild.
На протяжении нескольких сезонов форварда сборной Польши связывали с переходом в «Реал». В апреле появилась информация об отказе мадридского клуба от идеи покупки 29-летнего футболиста.
В текущем сезоне Левандоваски забил 40 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.
Источник: Bild