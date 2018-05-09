Румменигге: «Левандовски останется игроком «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского.

«Не стоит волноваться по этому поводу. Он останется игроком «Баварии» на следующий сезон», – цитирует немца издание Bild.

На протяжении нескольких сезонов форварда сборной Польши связывали с переходом в «Реал». В апреле появилась информация об отказе мадридского клуба от идеи покупки 29-летнего футболиста.

В текущем сезоне Левандоваски забил 40 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.