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Румменигге: «Левандовски останется игроком «Баварии»

9 мая 2018, 19:50
4

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского.

«Не стоит волноваться по этому поводу. Он останется игроком «Баварии» на следующий сезон», – цитирует немца издание Bild.

На протяжении нескольких сезонов форварда сборной Польши связывали с переходом в «Реал». В апреле появилась информация об отказе мадридского клуба от идеи покупки 29-летнего футболиста.

В текущем сезоне Левандоваски забил 40 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Польша Реал Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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shinnik
1525885359
das ist richtig..
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Cules2013
1525888195
Я в этом и не сомневался.
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zigbert
1525895591
Разумное решение.
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teodogat
1525899888
Потому что Реалу нахрен не нужен, полено.
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