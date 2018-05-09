Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Румменигге: «Левандовски останется игроком «Баварии»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского.

    «Не стоит волноваться по этому поводу. Он останется игроком «Баварии» на следующий сезон», – цитирует немца издание Bild.

    На протяжении нескольких сезонов форварда сборной Польши связывали с переходом в «Реал». В апреле появилась информация об отказе мадридского клуба от идеи покупки 29-летнего футболиста.

    В текущем сезоне Левандоваски забил 40 голов и отдал четыре результативные передачи в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 10 мая 2018, 00:04

      Потому что Реалу нахрен не нужен, полено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:53

      Разумное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 20:49

      Я в этом и не сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2018, 20:02

      das ist richtig..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11