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  • Матч «Спартак» – «Динамо» обслужит Карасев. ЦСКА с «Анжи» рассудит Лапочкин

Матч «Спартак» – «Динамо» обслужит Карасев. ЦСКА с «Анжи» рассудит Лапочкин

9 мая 2018, 17:12
5

РФС назвал арбитров, которые буду обслуживать матчи заключительного 30 тура РФПЛ.

На игру «Спартак»«Динамо» назначен москвич Сергей Карасев. Встречу ЦСКА«Анжи» обслужит петербуржец Сергей Лапочкин. В этих двух поединках решится судьба второго и третьего места.

ЦСКА – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Зенит» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Уфа» – «Тосно»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Ростов» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Глот (Ярославль), резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Амкар» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо ЦСКА Анжи Краснодар Рубин Локомотив Зенит Арсенал СКА-Хабаровск Уфа Тосно Ростов Урал Амкар-Пермь Ахмат Лапочкин Сергей Карасев Сергей
Комментарии (5)
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Zeff
1525879319
Спартаку 2 пенальти и красную, пожалуйста.
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ufos73
1525884764
Интересно девки пляшут. На матч Спартака назначили коня, на матч Краснодара бомжа...
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Павел Амурский
1525905134
Все равно нет честной борьбы.
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a_who
1525927535
Карасев для Спартака не очень (((
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