Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи в игре с «Реалом». В протоколе матча об этом нет записи

По информации Cuatro, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет дисквалифицирован за оскорбительные высказывания в адрес арбитра матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2) Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что в перерыве встречи в подтрибунном помещении аргентинец высказал претензии рефери, назвав его дерьмом и обвинив в предвзятом судействе. Напомним, в самом конце первого тайма он удалил с поля полузащитника сине-гранатовых Серхи Роберто.

Как заявили в судейском корпусе Ла Лиги, Месси не оскорблял арбитра, показав в качестве доказательства фото протокола матча, в котором отсутствовало какое-либо упоминание об инциденте. По словам представителей корпуса, если бы форвард действительно повел бы себя подобным образом, он был бы неминуемо дисквалифицирован.