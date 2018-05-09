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  • Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи в игре с «Реалом». В протоколе матча об этом нет записи

Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи в игре с «Реалом». В протоколе матча об этом нет записи

9 мая 2018, 12:43
10

По информации Cuatro, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет дисквалифицирован за оскорбительные высказывания в адрес арбитра матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2) Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что в перерыве встречи в подтрибунном помещении аргентинец высказал претензии рефери, назвав его дерьмом и обвинив в предвзятом судействе. Напомним, в самом конце первого тайма он удалил с поля полузащитника сине-гранатовых Серхи Роберто.

Как заявили в судейском корпусе Ла Лиги, Месси не оскорблял арбитра, показав в качестве доказательства фото протокола матча, в котором отсутствовало какое-либо упоминание об инциденте. По словам представителей корпуса, если бы форвард действительно повел бы себя подобным образом, он был бы неминуемо дисквалифицирован.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Комментарии (10)
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directorpg
1525860915
Месси!
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Александр ЗА
1525861126
Да
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Чермындыр
1525864684
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина..."))))
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rashidinho
1525867745
не могу поверить этому шнырю сереже рамосу, не считаю месси ангелом, в тихом болоте черти водятся
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la verdad
1525867852
Рамос - подлый стукачок и дешёвка
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tulala1977
1525872349
Если бы это сделал Рон ,то его сожгли бы . Болелы барсы заткнитесь на счёт судейства
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Бухбух
1525874675
Взятку дал, чтоб в протоколе ничего не было.
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zigbert
1525874996
Если записи в протоколе нет, то инцидент можно считать исчерпанным.
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Mazzola
1525875056
А жаль.
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OfaZavr
1525875800
ко всем должно быть равное отношение, а то ему значит можно а другого судья сразу же отразил бы в протоколе.
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