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    Месси не будет дисквалифицирован за оскорбление судьи в игре с «Реалом». В протоколе матча об этом нет записи

    По информации Cuatro, нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет дисквалифицирован за оскорбительные высказывания в адрес арбитра матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2) Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

    Ранее сообщалось, что в перерыве встречи в подтрибунном помещении аргентинец высказал претензии рефери, назвав его дерьмом и обвинив в предвзятом судействе. Напомним, в самом конце первого тайма он удалил с поля полузащитника сине-гранатовых Серхи Роберто.

    Как заявили в судейском корпусе Ла Лиги, Месси не оскорблял арбитра, показав в качестве доказательства фото протокола матча, в котором отсутствовало какое-либо упоминание об инциденте. По словам представителей корпуса, если бы форвард действительно повел бы себя подобным образом, он был бы неминуемо дисквалифицирован.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 12:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 17:23

      ко всем должно быть равное отношение, а то ему значит можно а другого судья сразу же отразил бы в протоколе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 9 мая 2018, 17:10

      А жаль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:09

      Если записи в протоколе нет, то инцидент можно считать исчерпанным.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 мая 2018, 17:04

      Взятку дал, чтоб в протоколе ничего не было.

      0
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      Рейтинг: +63

      tulala1977 9 мая 2018, 16:25

      Если бы это сделал Рон ,то его сожгли бы . Болелы барсы заткнитесь на счёт судейства

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 мая 2018, 15:10

      Рамос - подлый стукачок и дешёвка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 9 мая 2018, 15:09

      не могу поверить этому шнырю сереже рамосу, не считаю месси ангелом, в тихом болоте черти водятся

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 мая 2018, 14:18

      "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина..."))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 мая 2018, 13:18

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 9 мая 2018, 13:15

      Месси!

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