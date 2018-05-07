Месси – арбитру Эрнандесу Эрнандесу: «Ты дерьмо. Прекрати помогать «Реалу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обрушился с критикой на арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса в подтрибунном помещении в перерыве матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2).

В конце первого тайма судья удалил с поля полузащитника каталонцев Серхи Роберто, чем вызвал гнев у аргентинца.

«Прекрати помогать «Реалу». Ты дерьмо, ты дерьмо. Ты всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли Примеру, и все на этом. Тебе не нужно отдавать им матч», – цитирует Месси Onda Cero.

Как сообщает источник, судья ничего не ответил на оскорбление Месси и лишь опустил голову.