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  • Месси – арбитру Эрнандесу Эрнандесу: «Ты дерьмо. Прекрати помогать «Реалу»

Месси – арбитру Эрнандесу Эрнандесу: «Ты дерьмо. Прекрати помогать «Реалу»

7 мая 2018, 16:59
41

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обрушился с критикой на арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса в подтрибунном помещении в перерыве матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2).

В конце первого тайма судья удалил с поля полузащитника каталонцев Серхи Роберто, чем вызвал гнев у аргентинца.

«Прекрати помогать «Реалу». Ты дерьмо, ты дерьмо. Ты всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли Примеру, и все на этом. Тебе не нужно отдавать им матч», – цитирует Месси Onda Cero.

Как сообщает источник, судья ничего не ответил на оскорбление Месси и лишь опустил голову.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Комментарии (41)
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Gerecht165
1525701793
Без доказательств это просто жёлтый п*зд*ж...
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giluxa1963
1525703724
судья должен был удалить зажравшуюся звезду в подтрибунном помещении если это было на самом деле с дисквой как минимум на год
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Cules2013
1525704648
Ясно, что такие новости появляются почему-то исключительно в промадридских источниках) Ещё неизвестно, говорил он это или нет на самом деле. Ну, допустим сказал, и что? Месси что, святой? Вы путаете футбол с церковной службой. Подобные высказывания от игроков судьи слышат в каждом матче. Ещё скажите, что вы не замечаете как футболисты на 3 буквы постоянно посылают бокового, когда он фиксирует оффсайд. Что-то это никого не интересует. Правильно, это уже рутина футбола, но только не для Месси. Он один на поле должен возмущаться исключительно на литературном испанском. Вы лучше бы за репликами игроков Реала следили. Там вы по губам ничего не прочитали?)
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Shogun
1525704692
Ну раз источник БОМБАРДИР, то 3,14здешь 100%, а Onda Cero местное желтое радио
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СОКОЛ САРАТОВ
1525705026
да если уж месси из себя вывел то это дорого стоит
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mauxa
1525705840
Помогал Реалу??? Согласен, переборщил с удалением Роберто, но, не свиснул фол Суареса, ( вторая желтая ) вследствие чего гол Месси и не поставил чистейший пенальти на Марсело.. Ну и да, Бэйла я бы тоже удалил.. Итог: Не удален Суарес+гол Месси, не поставлен пеналь - удален Роберто, не удален Бэйл... вообщем судья изрядно накосячил в обе стороны..
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x-x-x-x-x
1525707141
он в обе сторону накосячил но больше в пользу барсуков
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Тraumtanzеr
1525715918
НО он прав же. Реально дерьмо вчера судило.
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mihail200606
1525716416
ну он же правду сказал... судья конченый был
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starche
1525751886
Лионель абсолютно прав. Маргариновым помогает большинство свистунов.............
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