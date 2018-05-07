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    Месси – арбитру Эрнандесу Эрнандесу: «Ты дерьмо. Прекрати помогать «Реалу»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обрушился с критикой на арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса в подтрибунном помещении в перерыве матча 36 тура Примеры с «Реалом» (2:2).

    В конце первого тайма судья удалил с поля полузащитника каталонцев Серхи Роберто, чем вызвал гнев у аргентинца.

    «Прекрати помогать «Реалу». Ты дерьмо, ты дерьмо. Ты всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли Примеру, и все на этом. Тебе не нужно отдавать им матч», – цитирует Месси Onda Cero.

    Как сообщает источник, судья ничего не ответил на оскорбление Месси и лишь опустил голову.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 16:59
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 мая 2018, 18:31

      оборзел уже "золотой мальчик" любого другого выгнали бы как минимум на месяц

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > giluxa1963 8 мая 2018, 19:00

      Так почему тогда самого Рамоса не выгнали то, язык еще длиннее у этого поносника, а старпер далекий все таки от футбола явно и живи в своем 15 веке

      3
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 мая 2018, 18:18

      ...лишь опустил голову и заплакал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 8 мая 2018, 06:58

      Лионель абсолютно прав. Маргариновым помогает большинство свистунов.............

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > starche 8 мая 2018, 10:10

      Ты видел как он "помог" при втором голе ? когда Суарес проехался по Варану.

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > ItalianFootball 8 мая 2018, 12:33

      Я уже 3 года смотрю, как Реал в ЛЧ тащат

      2
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Shogun 12 мая 2018, 10:07

      Я - Ювентиец. Мне рассказывать не надо. НО относительно этого матча это не применимо.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 мая 2018, 01:33

      "Как сообщает источник, судья ничего не ответил на оскорбление Месси и лишь опустил голову." - стыдно стало *******.

      -1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 7 мая 2018, 22:43

      надо было удалять

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 мая 2018, 22:13

      Сразу вспомнил Юве Реал, ЕСЛИ это правда, за такие слова надо было и его удалять

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 22:01

      Возможно разговор с судьей и был,но что это все было дословно - сомневаюсь.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 мая 2018, 21:31

      Не думаю что Месси так сказал!!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 мая 2018, 21:06

      ну он же правду сказал... судья конченый был

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 мая 2018, 20:58

      НО он прав же. Реально дерьмо вчера судило.

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