Агент: «Ювентус» может позволить себе купить Модрича. Лука – идеальный вариант в полузащиту туринцев»

Футбольный агент Марко Налетилич предполагает, что полузащитник «Реала» Лука Модрич может перебраться в Италию этим летом.

«Это будет зависеть от экономического потенциала итальянских клубов. Я знаю Модрича уже давно: его кумиром в детстве был Звонимир Бобан. Еще ребенок он смотрел все матчи Серии А. Никогда не говори «никогда» в футболе.

Сейчас в Италии нет клуба, который мог бы позволить себе Луку. Возможно только «Ювентус». Модрич точно будет идеальный футболистом для укрепления полузащиты «бьянконери», – сказал Налетилич.

Напомним, Налетилич является агентом нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы.