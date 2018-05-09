Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Ювентус» может позволить себе купить Модрича. Лука – идеальный вариант в полузащиту туринцев»

Агент: «Ювентус» может позволить себе купить Модрича. Лука – идеальный вариант в полузащиту туринцев»

9 мая 2018, 13:59
2

Футбольный агент Марко Налетилич предполагает, что полузащитник «Реала» Лука Модрич может перебраться в Италию этим летом.

«Это будет зависеть от экономического потенциала итальянских клубов. Я знаю Модрича уже давно: его кумиром в детстве был Звонимир Бобан. Еще ребенок он смотрел все матчи Серии А. Никогда не говори «никогда» в футболе.

Сейчас в Италии нет клуба, который мог бы позволить себе Луку. Возможно только «Ювентус». Модрич точно будет идеальный футболистом для укрепления полузащиты «бьянконери», – сказал Налетилич.

Напомним, Налетилич является агентом нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы.

Источник: Tribalfootball
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Реал Модрич Лука
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1525865178
Пока это больше похоже не на возможный трансфер , а на болтовню ,которая начинается в конце каждого сезона , а по сути вопроса думаю только, если Реал скажет Луке , что он больше на него не рассчитывает как на одного из лидеров команды только тогда Модрич может уйти.
Ответить
iBragim2102
1525869440
его не отпустят.
Ответить
Главные новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
1
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
28
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
13:51
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
13:33
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+