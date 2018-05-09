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    Агент: «Ювентус» может позволить себе купить Модрича. Лука – идеальный вариант в полузащиту туринцев»

    Футбольный агент Марко Налетилич предполагает, что полузащитник «Реала» Лука Модрич может перебраться в Италию этим летом.

    «Это будет зависеть от экономического потенциала итальянских клубов. Я знаю Модрича уже давно: его кумиром в детстве был Звонимир Бобан. Еще ребенок он смотрел все матчи Серии А. Никогда не говори «никогда» в футболе.

    Сейчас в Италии нет клуба, который мог бы позволить себе Луку. Возможно только «Ювентус». Модрич точно будет идеальный футболистом для укрепления полузащиты «бьянконери», – сказал Налетилич.

    Напомним, Налетилич является агентом нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы.

    Источник: Tribalfootball

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    09.05.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 мая 2018, 15:37

      его не отпустят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 мая 2018, 14:26

      Пока это больше похоже не на возможный трансфер , а на болтовню ,которая начинается в конце каждого сезона , а по сути вопроса думаю только, если Реал скажет Луке , что он больше на него не рассчитывает как на одного из лидеров команды только тогда Модрич может уйти.

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