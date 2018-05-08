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  • Семин: «Фернандеш со сломанным ребром потребовал: «Буду играть!»

Семин: «Фернандеш со сломанным ребром потребовал: «Буду играть!»

8 мая 2018, 21:31
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника Мануэля Фернандеша.

– А Мануэл Фернандеш, который играл со сломанным ребром? Не знаю, кто на его месте вышел бы на поле. Я сам три раза ребро ломал. Лежал на кровати, замотанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Мне со всеми комфортно, если они работают!

– Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.

– И я на первой же тренировке сказал, чтобы его перевели в первую. Потому что должен посмотреть своими глазами, хочет ли человек играть. А потом понял, что желание есть, и мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить. И мышление, и импровизация. Ему просто надо было физику подтянуть.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел в РФПЛ 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Семин Юрий
Комментарии (5)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525805056
.....я не расист, но скажу честно, васся, негры - очень плаксивые и изнеженные игроки....знаю несколько противоположных примеров....например когда играл в рубине абофеме мартинс....вот теперь фернандеш...респект таким парням!
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cska-62
1525812811
Фернандеш - игрок сезона! В этом нет сомнений! И во многом заслуга тут, конечно, Сёмина...
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kaa-71
1525813591
Молодец. Я когда 2 ребра сломал дышать даже не мог
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XaXatyn
1525824435
Вот что может сделать тренер который любит свою работу и команду ! А всего то надо было немного развязать ему руки !
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OfaZavr
1525852490
Фернандеш невероятно восхищает своей самоотверженностью, работоспособностью и мастерством! огромный респект таким игрокам!
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