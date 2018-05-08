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    Семин: «Фернандеш со сломанным ребром потребовал: «Буду играть!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника Мануэля Фернандеша.

    – А Мануэл Фернандеш, который играл со сломанным ребром? Не знаю, кто на его месте вышел бы на поле. Я сам три раза ребро ломал. Лежал на кровати, замотанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Мне со всеми комфортно, если они работают!

    – Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.

    – И я на первой же тренировке сказал, чтобы его перевели в первую. Потому что должен посмотреть своими глазами, хочет ли человек играть. А потом понял, что желание есть, и мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить. И мышление, и импровизация. Ему просто надо было физику подтянуть.

    В нынешнем сезоне Фернандеш провел в РФПЛ 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 21:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 10:54

      Фернандеш невероятно восхищает своей самоотверженностью, работоспособностью и мастерством! огромный респект таким игрокам!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 мая 2018, 03:07

      Вот что может сделать тренер который любит свою работу и команду ! А всего то надо было немного развязать ему руки !

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 мая 2018, 00:06

      Молодец.

      Я когда 2 ребра сломал дышать даже не мог

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 мая 2018, 23:53

      Фернандеш - игрок сезона! В этом нет сомнений! И во многом заслуга тут, конечно, Сёмина...

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 мая 2018, 21:44

      .....я не расист, но скажу честно, васся, негры - очень плаксивые и изнеженные игроки....знаю несколько противоположных примеров....например когда играл в рубине абофеме мартинс....вот теперь фернандеш...респект таким парням!

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