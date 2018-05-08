Семин: «Фернандеш со сломанным ребром потребовал: «Буду играть!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника Мануэля Фернандеша.

– А Мануэл Фернандеш, который играл со сломанным ребром? Не знаю, кто на его месте вышел бы на поле. Я сам три раза ребро ломал. Лежал на кровати, замотанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. А когда мы с «Динамо» и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Мне со всеми комфортно, если они работают!

– Когда вы пришли, Фернандеш был «закопан» во вторую команду.

– И я на первой же тренировке сказал, чтобы его перевели в первую. Потому что должен посмотреть своими глазами, хочет ли человек играть. А потом понял, что желание есть, и мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить. И мышление, и импровизация. Ему просто надо было физику подтянуть.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел в РФПЛ 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.