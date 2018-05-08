«Локомотив» планирует снять фильм о победе в РФПЛ

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб намерен снять документальный фильм о чемпионстве нынешнего сезона.

Железнодорожники завоевали титул за тур до завершения первенства, обыграв «Зенит» (1:0). Ранее красно-зеленые выигрывали РФПЛ в 2002 и 2004 годах.

«Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке», – сказал Геркус.