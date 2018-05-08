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«Локомотив» планирует снять фильм о победе в РФПЛ

8 мая 2018, 18:24
15

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб намерен снять документальный фильм о чемпионстве нынешнего сезона.

Железнодорожники завоевали титул за тур до завершения первенства, обыграв «Зенит» (1:0). Ранее красно-зеленые выигрывали РФПЛ в 2002 и 2004 годах.

«Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке», – сказал Геркус.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (15)
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bset
1525793104
Смородская: "Конечно, меня позовут сниматься"
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swot1205
1525793250
да уже и книгу напишите. и за одно можно с учебный план как этап развития России внести победу Лохомотива в ЧР в 2018...думаю будет огонь
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Боцман59rus
1525794390
Судя по по последним результатам, можно снять всю РФПЛ как шлюшку - былиб деньгИ.)))
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Damon
1525796088
А как название? "В РЖД только Палыч стреляет" или " Баба с пароВОЗУ, кобылам не легче?"
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Masteralex
1525797624
Ди Каприо уже дал согласие на участие в фильме в роли Палыча, Безруков по традиции сыграет все другие роли, в том числе и Смородскую
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Полная Канистра
1525797898
гекус ты опоздал фильм уже есть /ТРЕНЕР/ уже в прокате идёт билеты в кассе успей купить
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Neverov1
1525798321
режиссер Спилберг...главная роль Роберт де Ниро...нормальная тема получиться...!!!!))))
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Diesel133
1525803709
про Палыча можно и художку снять, у кого еще такое было)
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zigbert
1525806673
Сценарий для фильма напишет Геркус. Режиссером будет Семин.
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BlackMurder
1525807174
Шлюху не забудьте упомянуть, у неё же вклад в локомотив офигенный
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