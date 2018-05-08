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    «Локомотив» планирует снять фильм о победе в РФПЛ

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб намерен снять документальный фильм о чемпионстве нынешнего сезона.

    Железнодорожники завоевали титул за тур до завершения первенства, обыграв «Зенит» (1:0). Ранее красно-зеленые выигрывали РФПЛ в 2002 и 2004 годах.

    «Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке», – сказал Геркус.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2018 18:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 мая 2018, 22:19

      Шлюху не забудьте упомянуть, у неё же вклад в локомотив офигенный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 22:11

      Сценарий для фильма напишет Геркус. Режиссером будет Семин.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2018, 21:21

      про Палыча можно и художку снять, у кого еще такое было)

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 8 мая 2018, 19:52

      режиссер Спилберг...главная роль Роберт де Ниро...нормальная тема получиться...!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 мая 2018, 19:44

      гекус ты опоздал фильм уже есть /ТРЕНЕР/ уже в прокате идёт билеты в кассе успей купить

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 мая 2018, 19:40

      Ди Каприо уже дал согласие на участие в фильме в роли Палыча, Безруков по традиции сыграет все другие роли, в том числе и Смородскую

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Damon 8 мая 2018, 19:14

      А как название?
      "В РЖД только Палыч стреляет" или " Баба с пароВОЗУ, кобылам не легче?"

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Damon 8 мая 2018, 19:28

      Вагонам легче тогда уж)))

      1
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      Рейтинг: +92

      Damon > petrucho-spb 8 мая 2018, 19:46

      Вагонам-то легче, соперникам не легче)В том году Спартак впереди был, а сейчас и Локо.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 мая 2018, 19:00

      Ага! Блокбастер! А лучше мультфильм...

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 мая 2018, 18:46

      Судя по по последним результатам, можно снять всю РФПЛ как шлюшку - былиб деньгИ.)))

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 мая 2018, 18:38

      На рол главного героя позовите роберто манчини

      0
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