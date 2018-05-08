Геркус: «На зарплату не жалуюсь. Но, конечно, она меньше, чем у Семина»

Геркус: "У Сёмина зарплата больше...???
А кто больше работает, тому и БОЛЬШАЯ зарплата!
Очень РАДЫ за Палыча, что его работу в Локомотиве оценили по достоинству и положили БОЛЬШУЮ зарплату!
Палыч её ЗАСЛУЖИЛ!
Поздравляем Палыча и Локомотив с ЗОЛОТОМ чемпионата! Ура!
Желаем Палычу и Геркусу крепкого здоровья и больших зарплат!
Будем всегда РАДЫ!!!
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своей зарплате в московском клубе, подчеркнув, что она меньше, чем у главного тренера Юрия Семина.
– У вас большая зарплата в «Локомотиве»?
– Не жалуюсь.
– Больше, чем у Юрия Павловича?
– Конечно, меньше. Это принципиально разные вещи – тренер и управленец. Футболисты – это актеры, которые играют пьесу, тренер – режиссер, а мы все находимся за сценой, в глубине. А потом вызываем футболистов и тренеров на бис, аплодируем им.
Может быть, это вызвано тем, что в советские времена не было такого понятия, как продюсер. А это люди, которые формируют идею кино, приглашают режиссера, сражаются с ним, если нужно, решают, как фильм будет продаваться. Сейчас даже на самое гениальное кино без рекламы никто не пойдет. Так же и футбол очень изменился в последние годы. Сейчас мы к этому приходим.