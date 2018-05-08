Геркус: «На зарплату не жалуюсь. Но, конечно, она меньше, чем у Семина»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своей зарплате в московском клубе, подчеркнув, что она меньше, чем у главного тренера Юрия Семина.

– У вас большая зарплата в «Локомотиве»?

– Не жалуюсь.

– Больше, чем у Юрия Павловича?

– Конечно, меньше. Это принципиально разные вещи – тренер и управленец. Футболисты – это актеры, которые играют пьесу, тренер – режиссер, а мы все находимся за сценой, в глубине. А потом вызываем футболистов и тренеров на бис, аплодируем им.

Может быть, это вызвано тем, что в советские времена не было такого понятия, как продюсер. А это люди, которые формируют идею кино, приглашают режиссера, сражаются с ним, если нужно, решают, как фильм будет продаваться. Сейчас даже на самое гениальное кино без рекламы никто не пойдет. Так же и футбол очень изменился в последние годы. Сейчас мы к этому приходим.