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    Геркус: «На зарплату не жалуюсь. Но, конечно, она меньше, чем у Семина»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своей зарплате в московском клубе, подчеркнув, что она меньше, чем у главного тренера Юрия Семина.

    – У вас большая зарплата в «Локомотиве»?

    – Не жалуюсь.

    – Больше, чем у Юрия Павловича?

    – Конечно, меньше. Это принципиально разные вещи – тренер и управленец. Футболисты – это актеры, которые играют пьесу, тренер – режиссер, а мы все находимся за сценой, в глубине. А потом вызываем футболистов и тренеров на бис, аплодируем им.

    Может быть, это вызвано тем, что в советские времена не было такого понятия, как продюсер. А это люди, которые формируют идею кино, приглашают режиссера, сражаются с ним, если нужно, решают, как фильм будет продаваться. Сейчас даже на самое гениальное кино без рекламы никто не пойдет. Так же и футбол очень изменился в последние годы. Сейчас мы к этому приходим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 8 мая 2018, 22:00

      Геркус: "У Сёмина зарплата больше...???
      А кто больше работает, тому и БОЛЬШАЯ зарплата!
      Очень РАДЫ за Палыча, что его работу в Локомотиве оценили по достоинству и положили БОЛЬШУЮ зарплату!
      Палыч её ЗАСЛУЖИЛ!
      Поздравляем Палыча и Локомотив с ЗОЛОТОМ чемпионата! Ура!
      Желаем Палычу и Геркусу крепкого здоровья и больших зарплат!
      Будем всегда РАДЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 18:31

      Формировать идеи, безусловно, сложно, но можно...
      Но гениальное чемпионство, как коллективный продукт, состоялось, скорее вопреки некоторым движениям Геркуса, а не благодаря им...

      5
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 мая 2018, 18:13

      ведь понимает шельмец что без Семина он никто!

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > кошмарик 8 мая 2018, 20:27

      нельзя сравнивать разные профессии!! Уйдет завтра в зенит и станет чемпионом с зенитом...к примеру!! Причем здесь твое выражение без Семина он никто...глупость.

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