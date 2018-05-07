Семин: «Перед сезоном я думал не о чемпионстве, а о Суперкубке. И «Локомотив» бы его выиграл, если бы не арбитр»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не задумывался о завоевании золотых медалей РФПЛ перед началом сезона. По словам специалиста, в первую очередь его мысли были направлены на матч со «Спартаком» за Суперкубок России (1:2, д.в.).

«Думал ли «Локомотив» о чемпионстве до сезона? Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал.

Я – реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со «Спартаком» думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были «Спартаку» проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиса Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли», – сказал Семин.