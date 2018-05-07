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    Семин: «Перед сезоном я думал не о чемпионстве, а о Суперкубке. И «Локомотив» бы его выиграл, если бы не арбитр»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не задумывался о завоевании золотых медалей РФПЛ перед началом сезона. По словам специалиста, в первую очередь его мысли были направлены на матч со «Спартаком» за Суперкубок России (1:2, д.в.).

    «Думал ли «Локомотив» о чемпионстве до сезона? Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал.

    Я – реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со «Спартаком» думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были «Спартаку» проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиса Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 17:51
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:44

      Стариковские мозги такие стариковские... "От радости в зобу дыханье сперло" и вот уже "да мы бы выиграли тут всё на свете" ))))

      -2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > momwig_ 9 мая 2018, 17:23

      Ну не надо зависти, ваши молоденькие мозги и в рфпл всрали, с кубком вообще обосрались жиденько.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > srg38 10 мая 2018, 11:59

      И что? Это как-то меняет факт легкого обострения маразма на фоне эмоциональных переживаний у уважаемого мной Ю.П. Семина?

      0
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 22:18

      Что теперь вспоминать,тем более у вас скоро появиться возможность сыграть за Суперкубок. У Спартака такого матча не будет.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 мая 2018, 22:08

      Очень тонкая грань.
      А если бы судила не удалил Самедова, могли бы мы опять чемпионами стать.
      Так что лучше "если" не употреблять.Сослагательное наклонение тут не приемлемо.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 мая 2018, 21:49

      А если бы на симулянте поставили пенальти, то Спартак снова стал чемпионом. Какая тонкая грань

      0
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 7 мая 2018, 21:35

      Жаловаться удел слабых, тем болею если вы чемпионы страны! После драки кулакками не машут.

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 7 мая 2018, 21:13

      Мда... Сёмин разочаровал... что же ты не говоришь про 1 матч???
      Если бы не удалили Самедова. фиг вы бы чемпионами стали... Настрой не тот был бы после разгрома...
      Да и удаление Миранчука не было у Вас!!!!

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 мая 2018, 20:20

      За суперкубок не плохая получилась компенсация

      0
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      Рейтинг: +196

      Deadlord 7 мая 2018, 19:35

      Как-то не очень говорить, что если бы вы были в большинстве, то выиграли

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 19:20

      ай да Палыч , молодца!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 19:00

      эх Палыч кто старое помянет... радуйтесь чемпионству а сослагательное наклонение это удел слабых.

      4
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