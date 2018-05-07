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  • Семин: «Перед сезоном я думал не о чемпионстве, а о Суперкубке. И «Локомотив» бы его выиграл, если бы не арбитр»

Семин: «Перед сезоном я думал не о чемпионстве, а о Суперкубке. И «Локомотив» бы его выиграл, если бы не арбитр»

7 мая 2018, 17:51
34

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не задумывался о завоевании золотых медалей РФПЛ перед началом сезона. По словам специалиста, в первую очередь его мысли были направлены на матч со «Спартаком» за Суперкубок России (1:2, д.в.).

«Думал ли «Локомотив» о чемпионстве до сезона? Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал.

Я – реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со «Спартаком» думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были «Спартаку» проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиса Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли», – сказал Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (34)
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srg38
1525704920
"Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиса Адриано, который потом забил, то мы бы его выиграли" Юрий Палыч, не в Вашем стиле вот это если бы да ка бы, да вот судья, да вот лимит.. оставьте это тренерам Зенита)
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Diesel133
1525705292
Адриано, конечно, редиска, и его нужно было удалять, и судья тоже, но все-таки команды оставались в равных составах... Специально ездил в Мск на игру тогда, и прекрасно помню, что Антон Миранчук стоял уже переодетый у бровки минут 15, но выпустили его, только когда Спартак забил... Так что о чем тут можно говорить, сами проиграли...
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nirita
1525706202
Сёмину жаловаться на арбитров стыдно.
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alex1004
1525707474
Ой, Шпалыч, чтож ты такой мелочный... Если по справедливости, да Суперкубок бы ты возможно и выиграл, но если вернуть аналогичную справедливость на 18 августа, где (далее выдержка из СЭ) "На 59-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не удалив полузащитника гостей Алексея Миранчука." Того самого Миранчука который на 69 минуте сравнял счет, а по итогу Локомотив играя в большинстве выиграл 4:3. Так что Шпалыч? Нужна тебе такая справедливость? Нужен тебе Суперкубок и минус три очка в нынешнем чемпионате с их плюсом в пользу Спартака? Представь, остался один тур, и у тебя не плюс четыре и чемпионство в кармане, а минус два и надежда что Спартак оступится в последнем туре?
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vladimir63
1525707765
если бы не арбитры не были бы чемпионами !
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OfaZavr
1525708856
эх Палыч кто старое помянет... радуйтесь чемпионству а сослагательное наклонение это удел слабых.
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Deadlord
1525710949
Как-то не очень говорить, что если бы вы были в большинстве, то выиграли
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Кинстифа
1525716837
Мда... Сёмин разочаровал... что же ты не говоришь про 1 матч??? Если бы не удалили Самедова. фиг вы бы чемпионами стали... Настрой не тот был бы после разгрома... Да и удаление Миранчука не было у Вас!!!!
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Alexs1997
1525718122
Жаловаться удел слабых, тем болею если вы чемпионы страны! После драки кулакками не машут.
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Мары
1525720080
Очень тонкая грань. А если бы судила не удалил Самедова, могли бы мы опять чемпионами стать. Так что лучше "если" не употреблять.Сослагательное наклонение тут не приемлемо.
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