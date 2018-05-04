Главные новости утра. Китайцы предлагали Ибрагимовичу 100 миллионов; в «Зальцбурге» простили ошибки российскому судье Карасеву

Да пошли вы на фиг, простили они судье... что такое ЛЕ по сравнению с ЛЧ? простите вон Скомине и Чакиру за испорченный полуфинал для Ромы и Баварии. Простили они угловой, который судья еле мог увидеть
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