Главные новости утра. Китайцы предлагали Ибрагимовичу 100 миллионов; в «Зальцбурге» простили ошибки российскому судье Карасеву

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 4 мая 2018, 14:23

      Да пошли вы на фиг, простили они судье... что такое ЛЕ по сравнению с ЛЧ? простите вон Скомине и Чакиру за испорченный полуфинал для Ромы и Баварии. Простили они угловой, который судья еле мог увидеть

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