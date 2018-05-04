Морено: «Хотел бы уничтожить Роналду перед финалом ЛЧ»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено хотел бы уничтожить нападающего «Реала» Криштиану Роналду, чтобы облегчить жизнь своей команде в финале Лиги чемпионов.

«Если бы у меня была возможность, я бы уничтожил Криштиану перед финалом Лиги чемпионов.

Финал? У меня нет слов, чтобы описать выход нашей команды в финал. Это невероятное достижение для нас», – заявил Морено.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Киеве 26 мая.