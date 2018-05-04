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    Морено: «Хотел бы уничтожить Роналду перед финалом ЛЧ»

    Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено хотел бы уничтожить нападающего «Реала» Криштиану Роналду, чтобы облегчить жизнь своей команде в финале Лиги чемпионов.

    «Если бы у меня была возможность, я бы уничтожил Криштиану перед финалом Лиги чемпионов.

    Финал? У меня нет слов, чтобы описать выход нашей команды в финал. Это невероятное достижение для нас», – заявил Морено.

    Напомним, финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Киеве 26 мая.

    Источник: Football Espana

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    04.05.2018 11:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 4 мая 2018, 18:33

      Как не красит футболистов хамство!( а где спортивный интерес и победить должен сельннйший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 16:18

      За такие слова "Реал" уничтожит Ливер в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 14:59

      Уничтожь его пронзительным взглядом, по другому нельзя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 мая 2018, 14:08

      Как по мне реал может в этом матче выиграть лишь за счет одного, из-за опыта. Реал в таком состоянии целый сезон , что выдает 1 хорошую игру на 5-7 плохих. И вариант что они сыграют с ливерпулем хотя бы как с псж... маловероятен. Только опыт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 4 мая 2018, 13:18

      Реал выиграет, Роналду сделает дубль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 4 мая 2018, 12:52

      Я помню когда в группе играли, многие говорили ,что Ливерпуль говно будет со Спартаком за выход бороться, а Севилья с первого места выйдет!!Вот как теперь Ливер в финале и я очень за них рад!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:47

      осторожно нужно быть с такими выражениями а то мало ли что могут подумать)) да и вообще докажи все на поле и уничтожь своей игрой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 11:36

      Всё будет хорошо. Верим в победу Ливерпуля

      4
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 мая 2018, 11:31

      Дебил что ли,недразумение ты футбольное?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2018, 11:18

      Да ладно. И Россия у Португалии выигрывала с Роналду во главе. Правда, в Реале у него партнеры на голову выше. Но и Ливерпуль далеко не Россия. Просто нужно выложиться на 146% и все будет норм.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez > bset 4 мая 2018, 12:39

      Даа , Ливерпуль будет вложиться на 146% , а РЕАЛ будет домино играть за воротами.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > nelez 4 мая 2018, 12:58

      Я не болею за Ливерпуль и не считаю, что они выиграют. Просто это поклонение перед сильными футболистами считаю глупым. Бери, выходи на поле и минимизируй количество своих ошибок за матч. К чему подобные интервью?

      0
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > bset 4 мая 2018, 18:36

      А мне кажется Реал победит, не потому что я за них болею! Мне кажется что Ливерпуль слишком мало играл в финалах и не справится с волнение

      -1
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