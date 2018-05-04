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    На стадионе «Нижний Новгород» ожидают 39 тысяч зрителей на тестовой игре

    В Нижнем Новгороде ожидают около 39 тысяч зрителей на третьем тестовом матче на новой одноименной арене, построенной к чемпионату мира-2018. Напомним, что две первые тестовые игры на стадионе «Нижний Новгород» собрали 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. По ходу матчей никаких нареканий вызвано не было.

    «В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата мира будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объеме. У нас была возможность проверить это на практике.

    В частности, на стадионе «Нижний Новгород» 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей – 39 тысяч», – приводит слова временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба правительства.

    Матч 37-го утра ФНЛ «Олимпиец»«Луч-Энергия» состоится 6 мая, в 15:00 по московскому времени. На стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу в рамках 1/8 и 1/4 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 10:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 14:51

      Играть на таких стадионах,одно удовольствие.

      3
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 4 мая 2018, 12:08

      Там что, людям доплачивают, чтобы собрать 39 тысяч?

      3
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      Рейтинг: +11

      Binazzio > red-white fox 8 мая 2018, 16:13

      Почему доплачивают? Просто бесплатно билеты раздают. На работе, в школах, на выборах раздавали

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 11:38

      Что же будет со стадионом после чемпионата мира)) там даже команды нет

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Федя Кабак 6 мая 2018, 17:23

      Олимпиец:D

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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 4 мая 2018, 11:00

      Тестирование - это хорошо, но парням Писарева нужно выскребать очки, что бы оттолкнуться от опасной зоны!... С таким стадионом и при такой посещаемости, команде нужно рвать жилы в РФПЛ, а не прозябать в низах ФНЛ!..

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