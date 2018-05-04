На стадионе «Нижний Новгород» ожидают 39 тысяч зрителей на тестовой игре

В Нижнем Новгороде ожидают около 39 тысяч зрителей на третьем тестовом матче на новой одноименной арене, построенной к чемпионату мира-2018. Напомним, что две первые тестовые игры на стадионе «Нижний Новгород» собрали 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. По ходу матчей никаких нареканий вызвано не было.

«В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата мира будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объеме. У нас была возможность проверить это на практике.

В частности, на стадионе «Нижний Новгород» 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей – 39 тысяч», – приводит слова временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба правительства.

Матч 37-го утра ФНЛ «Олимпиец» – «Луч-Энергия» состоится 6 мая, в 15:00 по московскому времени. На стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу в рамках 1/8 и 1/4 финала.