Буффон снялся в рекламе World of Tanks

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в съемках рекламы бесплатной онлайн-игры World of Tanks. Соответствующий ролик итальянец выложил на своей странице в твиттере.

«Выстоять в мире отважных – непростая задача. Будут появляться всe новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне в World of Tanks!» – написал Буффон.