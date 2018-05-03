Буффон снялся в рекламе World of Tanks

Это сколько пришлось продать картошки на нал за съемку Буффону
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в съемках рекламы бесплатной онлайн-игры World of Tanks. Соответствующий ролик итальянец выложил на своей странице в твиттере.
«Выстоять в мире отважных – непростая задача. Будут появляться всe новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне в World of Tanks!» – написал Буффон.
Non è facile sopravvivere nel mondo dei veri duri. Si può contare sull'aiuto dei compagni e avere dei carri armati a disposizione semplifica le cose. Pensi di farcela? Vai su World of Tanks PC! https://t.co/gJ6IV8RLJO #ilmondodeiveriduri #worldofthebrave #worldoftanks #adv pic.twitter.com/Dm5I4E3eBa— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 3 мая 2018 г.