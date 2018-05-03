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    Буффон снялся в рекламе World of Tanks

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял участие в съемках рекламы бесплатной онлайн-игры World of Tanks. Соответствующий ролик итальянец выложил на своей странице в твиттере.

    «Выстоять в мире отважных – непростая задача. Будут появляться всe новые испытания, способные сломить любого, но союзники всегда поддержат вас. А если под вашим командованием несколько танков, задача становится немного проще. Если это вам по душе, присоединяйтесь ко мне в World of Tanks!» – написал Буффон.

    Источник: Twitter

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    03.05.2018 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 3 мая 2018, 20:47

      Это сколько пришлось продать картошки на нал за съемку Буффону

      -1
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      ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 > Shogun 4 мая 2018, 07:10

      Нисколько. Мы картошкой рассчитались.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > dezmond_87 5 мая 2018, 00:52

      хахах)

      1
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