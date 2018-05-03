Рейна покинет «Наполи» по окончании сезона. Он может перейти в «Милан»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна покинет команду по окончании сезона. Вчера вечером он дал прощальный ужин для друзей и одноклубников. Уход Рейны из клуба подтвердил капитан неаполитанцев Марек Гамшик.

«Пепе, ты был отличным одноклубником, одним из лучших, с кем я играл. Желаю тебе удачи в будущем. Команда и город не забудут тебя», – написал Гамшик в своем инстаграме.

По информации Calciomercato, Рейна перейдет в «Милан». Сообщается, что он уже прошел медицинское обследование в миланском клубе.