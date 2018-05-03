Де Росси: «Рома» должна выходить в полуфинал Лиги чемпионов как минимум раз в три года»

Полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси после вылета команды из Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля» посетовал, что его команда добралась до такой стадии впервые за 30 с лишним лет.

«После матча я поблагодарил партнеров, гордясь ими. «Рома» не сильно уступает остальным европейским клубам, поэтому выходить в полуфинал главного еврокубка мы должны как минимум раз в три года, а не раз в тридцать лет», – сказал хавбек в эфире Mediaset Premium.

Единственный еврокубок, который выигрывала «волчица», – Кубок ярмарок в сезоне-1960/61.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал