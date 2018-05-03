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    Де Росси: «Рома» должна выходить в полуфинал Лиги чемпионов как минимум раз в три года»

    Полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси после вылета команды из Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля» посетовал, что его команда добралась до такой стадии впервые за 30 с лишним лет.

    «После матча я поблагодарил партнеров, гордясь ими. «Рома» не сильно уступает остальным европейским клубам, поэтому выходить в полуфинал главного еврокубка мы должны как минимум раз в три года, а не раз в тридцать лет», – сказал хавбек в эфире Mediaset Premium.

    Единственный еврокубок, который выигрывала «волчица», – Кубок ярмарок в сезоне-1960/61.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:47

      Ну если такая задача для вас определена,то можно пожелать вам удачи.

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 3 мая 2018, 16:12

      для начала взять скудето, уже забыли что это такое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:23

      Для начала, нужно в чемпе занять то место, которое позволит просто сыграть в ЛЧ.

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