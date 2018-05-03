Де Росси: «Рома» должна выходить в полуфинал Лиги чемпионов как минимум раз в три года»

Ну если такая задача для вас определена,то можно пожелать вам удачи.
Полузащитник итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси после вылета команды из Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля» посетовал, что его команда добралась до такой стадии впервые за 30 с лишним лет.
«После матча я поблагодарил партнеров, гордясь ими. «Рома» не сильно уступает остальным европейским клубам, поэтому выходить в полуфинал главного еврокубка мы должны как минимум раз в три года, а не раз в тридцать лет», – сказал хавбек в эфире Mediaset Premium.
Единственный еврокубок, который выигрывала «волчица», – Кубок ярмарок в сезоне-1960/61.
«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал