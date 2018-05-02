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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом»

    Английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома» сыграли ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Победили хозяева, но по сумме двух встреч в финал вышли красные, которые сыграют с мадридским «Реалом».

    Последний раз в главный еврокубковый матч ливерпульцы выходили в 2007 году, когда сыграли с итальянским «Миланом».

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Рома (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мане, 9; 1:1 – Милнер, 15 (в свои ворота); 1:2 – Вейналдум, 25; 2:2 – Джеко, 52; 3:2 – Наингголан, 86; 4:2 – Наингголан, 90+3 (с пенальти).

    «Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антенуччи, 75).

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 90+2), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).

    Предупреждения: Флоренци, 76; Манолас, 84 – Ловрен, 44; Робертсон, 84; Соланке, 90.

    Первый матч: 2:5.

    Результаты Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 23:37
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 17:19

      Немного не повезло Роме,концовка была за ними.Результативными получились оба матча,в сумме 13 мячей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:53

      Рома молодцы очень старались но 100% чуда не получилось и из-за собственных ошибок в том числе. поздравляю Ливер с выходом в финал!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 3 мая 2018, 09:02

      Судья,конечно,напартачил. Первый пенальти,явный,не поставил на Арнольде,а второй,не верный,поставил. Англичане,явно,сильнее римлян,но их безалаберность позволила "Роме" выиграть. Римляне падали ,как снопы на ветру,и Скомина шел у них на поводу. По офсайду,после которого Кариус сфолил:он был,тоненький,но был.Смотрел в замедлении -был офсайд.

      4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 мая 2018, 08:39

      Удачи обеим командам в Киеве!
      Заруба будет,что надо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 мая 2018, 07:46

      Финал ЛЧ - битва титанов

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 мая 2018, 06:51

      Жалко конечно, но что делать, не нужно было в первом матче столько пропускать

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 мая 2018, 06:37

      Вот что значит первый матч...не всем барселонит...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > пряник929 3 мая 2018, 08:02

      Но при этом,Рома не сдавалась до последнего.. и если бы,не ляпы судьи...,кто знает,кто прошёл бы... хотя и одна,и вторая команды наиграли на финал..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 мая 2018, 06:30

      Ливер с победой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 мая 2018, 05:19

      А мы сетуем на некомпетентность наших арбитров.Вот вчера все увидели чего стоят европейские...Такое количество судейских ляпов в полуфинале для старушки Европы,на мой взгляд, излишнее.Не красиво вышло.Арбитр испортил игру.А матч то был просто замечательный!Обе команды были достойны выхода в финал кубка.Римляне минимум могли рассчитывать на добавочное время.Но увы...Хотя пара Ливерпуль-Реал в финале это ОООчень "вкусное"зрелище!С нетерпением ждём!

      7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 мая 2018, 03:43

      Почему команды, которые играли в этих полуфиналах отожгли такие матчи??!!! Вот такой футбол никогда не надоест смотреть...в отличии от РФПЛ..

      4
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