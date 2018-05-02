Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом»

Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом»

2 мая 2018, 23:37
74

Английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома» сыграли ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Победили хозяева, но по сумме двух встреч в финал вышли красные, которые сыграют с мадридским «Реалом».

Последний раз в главный еврокубковый матч ливерпульцы выходили в 2007 году, когда сыграли с итальянским «Миланом».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Рома (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мане, 9; 1:1 – Милнер, 15 (в свои ворота); 1:2 – Вейналдум, 25; 2:2 – Джеко, 52; 3:2 – Наингголан, 86; 4:2 – Наингголан, 90+3 (с пенальти).

«Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антенуччи, 75).

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 90+2), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).

Предупреждения: Флоренци, 76; Манолас, 84 – Ловрен, 44; Робертсон, 84; Соланке, 90.

Первый матч: 2:5.

Результаты Лиги чемпионов

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Рома Ливерпуль Реал
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С@НЁК.
1525293572
Браво! Спасибо Роме и Левирпулю!Это было круто!
Ответить
Антон bx14e
1525293662
вот так бывает.. барсу бы ливер не прошел,а роме удалось..теперь ливер в финале проиграет реалу,а о роме останутся хорошие впечатления.Жаль Тотти не было в этом году..
Ответить
DeutschlandUberAlles
1525293851
Рома достойно боролась.
Ответить
Ф.К БАРСЕЛОНА
1525296288
Пора наводить порядок в сранной Лиге Чемпионов это уже совсем не смешно, столько ошибок вообще не допустимы и эти черти еще про камбэк Барсы в прошлом году говорили. Сколько чертовщины уже произошло всего лишь за эти 2 полуфинала. Мне уже становится противен этот турнир, про внутренние чемпионаты я вообще молчу, можете минусовать мне похер, ну это чистая правда.
Ответить
woyser
1525296403
Судья в конце игры тупо поглумился над Ромой назначив в конце пенальти)
Ответить
qwerty991
1525296600
Ливер по игре похож был на вчерашний Реал. Отдал мяч, старался удержать счет, ждал ошибок соперника и дождался. Ждемс интересного финала.
Ответить
Almazovich
1525296622
Ставил на победу Ромы с небольшой разницей. И понятно было, что Ливерпуль забьет и не один мяч, проигрывая, но пройдет дальше! В конце игры Ливерпуль и не старался забить, ушел в оборону и даже выпустил для обкатки новичков. Игра была классная и до последней секунды была интрига!
Ответить
vladik12
1525296668
Мне кажется, Украина не заслужила такой бомбический финал.
Ответить
Krossmen73
1525313997
А мы сетуем на некомпетентность наших арбитров.Вот вчера все увидели чего стоят европейские...Такое количество судейских ляпов в полуфинале для старушки Европы,на мой взгляд, излишнее.Не красиво вышло.Арбитр испортил игру.А матч то был просто замечательный!Обе команды были достойны выхода в финал кубка.Римляне минимум могли рассчитывать на добавочное время.Но увы...Хотя пара Ливерпуль-Реал в финале это ОООчень "вкусное"зрелище!С нетерпением ждём!
Ответить
OfaZavr
1525334010
Рома молодцы очень старались но 100% чуда не получилось и из-за собственных ошибок в том числе. поздравляю Ливер с выходом в финал!
Ответить
Главные новости
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+