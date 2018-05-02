Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но прошел в финал, где встретится с «Реалом»

Английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома» сыграли ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Победили хозяева, но по сумме двух встреч в финал вышли красные, которые сыграют с мадридским «Реалом».

Последний раз в главный еврокубковый матч ливерпульцы выходили в 2007 году, когда сыграли с итальянским «Миланом».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Рома (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мане, 9; 1:1 – Милнер, 15 (в свои ворота); 1:2 – Вейналдум, 25; 2:2 – Джеко, 52; 3:2 – Наингголан, 86; 4:2 – Наингголан, 90+3 (с пенальти).

«Рома»: Алисон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Ундер, 53), Де Росси (Гоналон, 69), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антенуччи, 75).

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 90+2), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).

Предупреждения: Флоренци, 76; Манолас, 84 – Ловрен, 44; Робертсон, 84; Соланке, 90.

Первый матч: 2:5.

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